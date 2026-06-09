Сырский озадачил Кремль новым заданием для ВСУ

Сырский озадачил Кремль новым заданием для ВСУ1
- 9.06.2026, 13:50
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Речь идет о ракете с радиусом поражения до 2000 километров.
Главком ВСУ Александр Сырский утвердил концепцию развития ракетных войсках и артиллерии до 2030 года. Она предусматривает отказ от советских систем и производство собственных ракет.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение Сырского в Telegram.
«Ведя тяжелую войну сегодня, мы одновременно должны формировать войско будущего. Развитие возможностей, внедрение новых технологий и подготовка к будущим вызовам не менее важны, чем выполнение текущих боевых задач. Именно на это направлены наши стратегические решения», - подчеркнул он.
По словам главкома, основу оснащения украинских артиллеристов в будущем должно составлять оружие отечественного производства.
В то же время изношенные артиллерийские системы советских калибров, которые невозможно отремонтировать или модернизировать, постепенно будут выводиться из эксплуатации.
«Предполагается сохранение в составе войск подразделений, вооруженных современными артиллерийскими системами иностранного производства. Кроме того, планируется дальнейшая оптимизация номенклатуры артиллерийского вооружения», - подчеркнул Сырский.
Производство дальнобойных ракет
По словам генерала, отдельным приоритетом концепции является развитие ракетного вооружения для ударов в глубокий тыл противника. Для этого Украина планирует завершить разработку и начать серийное производство отечественных баллистических и крылатых ракет.
«В сочетании с беспилотными системами это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до 2000 километров», - отметил Сырский.
Роль артиллерии и вызовы на фронте
Главком отметил, что несмотря на эволюцию тактики и стремительное развитие дронов и управляемых авиабомб, артиллерия остается неотъемлемым элементом поля боя. Однако сейчас ее эффективность снижают несколько факторов:
критическая зависимость от поставок западных партнеров;
сложная логистика из-за большого количества разнотипных систем;
ограниченная дальность отдельных образцов;
дефицит средств артиллерийской разведки.
«Эффективность артиллерии напрямую зависит от качества разведки и скорости передачи информации. Именно поэтому одним из ключевых приоритетов Концепции определено создание современной системы артиллерийской разведки», - подчеркнул главком ВСУ.
Сырский отметил, что артиллерия при любых условиях будет продолжать эффективно уничтожать врага и оставаться одним из главных факторов сдерживания российской агрессии.