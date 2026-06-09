Отец владельца одного из самых популярных футбольных клубов мира родился в Беларуси 9.06.2026, 14:10

Малкольм Глейзер

Фото: bloomberg.com, ru.wikipedia.org

Архивисты обнаружили интересные сведения.

Футбольным клубом «Манчестер Юнайтед», одним из самых популярных в мире, владеет семья бизнесмена Малкольма Глейзера. Как выяснили белорусские архивисты, его предки родом из белорусского города Поставы.

Бабушка Малкольма Глейзера, Бейля Абрамовна Свирская, родилась в Поставах в 1866 либо 1872 году. Ее отец, Абрам Лейбович Свирский, примерно 1839 года рождения, имел в Поставах собственный дом и принадлежал к Свирскому мещанскому обществу Свенцянского уезда (сейчас Свирь — это городской поселок в Мядельском районе Минской области). Кроме дочери Бейли, у него было как минимум трое сыновей — Шлема, Иосель и Мовша.

В Поставах Бейля познакомилась с Мовшей-Ицеком Глезером и примерно в 1887—1888 годах вышла за него замуж. Откуда он был родом, пока не выяснено (возможно, из Антополя на Кобринщине). Около 30 лет супруги жили в Поставах. В их доме на улице Виленской (сейчас Советская) Бейля держала небольшую лавочку с хозяйственными мелочами. У пары родилось около десяти детей, из которых выжили, не умерев в раннем возрасте, шестеро.

В 1912 году единственный известный сын Мовши-Ицека и Бейли, Абрам Глезер, родившийся в 1890 году, самостоятельно перебирается в США — возможно, во избежание призыва в армию. Сын Абрама Малкольм Глейзер (Malcolm Glazer, 1928−2014) стал крупным бизнесменом, а в середине 2000-х приобрел футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Теперь командой владеют его сыновья.

Судьба Глезеров, оставшихся в Беларуси, сложилась печально. После окончания Первой мировой войны они перебрались из Постав в Глубокое. Бейля с дочерью Маней занималась торговлей, дочь Мира училась, дочь Фаня вышла замуж за Овсея Хейфеца из Зембина Борисовского уезда. Еще две дочери, Соня и Берта, жили в Паневежисе (сейчас Литва), первая умерла в 1917 году.

Последнее известное упоминание Бейли Глезер встречается в 1938 году: она значится в списках голосующих в парламент Польши как жительница Глубокого, хозяйка дома по улице Замковой, 64 (сейчас улица Ленина). Вместе с ней по этому адресу значились дочка и зять Фаня и Овсей Хейфецы, которые унаследовали ее торговое дело, и их дети.

Фрагменты паспортного дела Фани Мовшевны-Ицековны Хейфец (урожденной Глезер), сестры Абрама Глезера. 1922 год. Источник: Ф. 437. Оп. 1. Д. 1266 (Зональный государственный архив в гор. Молодечно), archiveskarb.by

Все пресекла Вторая мировая война. В 1941—1943 годах еврейское население Глубокого методично уничтожалось нацистами, число жертв дошло до нескольких тысяч. Практически вся семья Хейфец погибла при окончательном уничтожении глубокского гетто в 1943-м. Известен лишь один выживший потомок — внучка Бейли Глезер, дочь Фани Роза Авсеевна Хейфец. Она была участницей разных партизанских отрядах в роли медсестры и кухарки, сохранился ее личный листок по учету партизанских кадров.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com