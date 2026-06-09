Porsche 911 получил образ из мультфильма «История игрушек»
- 9.06.2026, 14:39
Это один из самых необычных проектов немецкого автогиганта.
Компания Porsche готовит один из самых необычных проектов последних лет — кастомный Porsche 911, вдохновленный персонажем Баззом Лайтером из вселенной Toy Story 5. Проект создан в сотрудничестве с Disney и Pixar и является частью серии из трех автомобилей, посвященных героям мультфильма — Вуди, Джесси и Баззу, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).
Работы над машиной ведутся в рамках программы, которая специализируется на индивидуальных заказах и уникальных автомобилях с ручной отделкой. В Porsche показывают лишь фрагменты процесса, но уже сейчас ясно, что проект будет крайне ярким.
На опубликованных кадрах видно, как специалисты вручную наносят элементы дизайна и окрашивают кузов. В оформлении используются характерные для Базза Лайтера цвета — ярко-зеленый, фиолетовый и черный с желтыми предупреждающими полосами. Также заметны надписи Space Ranger и элементы, напоминающие знаки космического патруля.
В компании подчеркивают, что задача проекта — не просто нанести рисунки на кузов, а передать характер персонажа через формы, цвета и детали автомобиля. Финальный результат пока скрывают, но уже сейчас проект называют одним из самых необычных в истории индивидуальных программ Porsche.