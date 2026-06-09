Porsche 911 получил образ из мультфильма «История игрушек» 9.06.2026, 14:39

Это один из самых необычных проектов немецкого автогиганта.

Компания Porsche готовит один из самых необычных проектов последних лет — кастомный Porsche 911, вдохновленный персонажем Баззом Лайтером из вселенной Toy Story 5. Проект создан в сотрудничестве с Disney и Pixar и является частью серии из трех автомобилей, посвященных героям мультфильма — Вуди, Джесси и Баззу, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Работы над машиной ведутся в рамках программы, которая специализируется на индивидуальных заказах и уникальных автомобилях с ручной отделкой. В Porsche показывают лишь фрагменты процесса, но уже сейчас ясно, что проект будет крайне ярким.

На опубликованных кадрах видно, как специалисты вручную наносят элементы дизайна и окрашивают кузов. В оформлении используются характерные для Базза Лайтера цвета — ярко-зеленый, фиолетовый и черный с желтыми предупреждающими полосами. Также заметны надписи Space Ranger и элементы, напоминающие знаки космического патруля.

В компании подчеркивают, что задача проекта — не просто нанести рисунки на кузов, а передать характер персонажа через формы, цвета и детали автомобиля. Финальный результат пока скрывают, но уже сейчас проект называют одним из самых необычных в истории индивидуальных программ Porsche.

Фото: Porsche

Фото: Porsche

Фото: Porsche

Фото: Porsche

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