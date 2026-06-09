«Героя СВО» из Пермского края РФ приговорили к пожизненному сроку 3 9.06.2026, 14:37

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Фото: СУ СКР по Пермскому краю

После убийства бывшей жены и ее дочери россиянин поехал отдыхать в сауну.

Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к пожизненному заключению участника войны с Украиной Артема Бучина за убийство бывшей жены и ее 7-летней дочери, сообщает «Коммерсантъ».

Преступление произошло в августе 2024 года в городе Чусовой Пермского края. По данным следствия, Бучин и его бывшая жена поссорились во время распития алкоголя. В итоге военнослужащий напал на женщину и задушил, а затем убил ее дочь от первого брака, прибежавшую на шум. После этого он совершил в отношении обеих насильственные действия и поехал отдыхать в сауну в местный развлекательный комплекс. Трупы нашли на следующий день. По словам соседки, тело матери было покрыто многочисленными ссадинами, а лицо девочки — замотано скотчем.

Бучин признал вину и заявил, что раскаивается. У него и убитой остался четырехлетний сын. Ранее Бучин был неоднократно судим. Освободившись из колонии в мае 2022 года, уже в августе он изнасиловал и убил незнакомую ему 23-летнюю медсестру Татьяну Рекутин, которая попросила показать ей дорогу. За это в феврале 2023 года Чусовской горсуд приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. Но вскоре Бучин вышел на свободу, завербовавшись на войну с Украиной. Новое убийство он совершил во время отпуска. На допросе он рассказал, что заподозрил бывшую жену в измене.

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