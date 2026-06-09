Зеленский заинтриговал заявлением о важном для Украины лете 6 9.06.2026, 14:50

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Владимир Зеленский

Украинские позиции на фронте сильны.

Переговоры и решения на саммитах на уровне ЕС, группы Семи и НАТО в июне и июле этого года могут определить очень многое в войне.

Как сообщает Charter97.org, об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время пресс-конференции совместно с эстонским коллегой Аларом Карисом.

«Нужно четкое движение в дипломатии, чтобы России не казалось, что война еще может что-то принести. Украинские позиции на фронте сильны. Россия теряет ежемесячно больше, чем 30 тысяч своих солдат убитыми и тяжелоранеными», - отметил глава Украины.

Зеленский отметил и дальнобойное влияние на логистику, нефтепереработку и военное производство россиян.

«Во временно оккупированном Крыму и части регионов России уже дефицит бензина и местами нет нормальной связи. Российский бюджет с пробоинами. Надо давить дальше и вывести Россию на дипломатический трек», - подчеркнул он.

Президент Украины отметил, что Европе нужен сильный голос в переговорах и быть среди тех, кто будет принимать решения. Он добавил, что к дипломатическим процессам готовы подключаться и США.

Риски прекращения огня с РФ

Зеленский заявил, что первым шагом в завершении войны должно стать прекращение огня с Россией, однако для Украины это является большим риском на некоторых участках фронта.

«Идеальное решение в мирных переговорах - срочно закончить войну. Хотя бы первый шаг сделать - полное прекращение, безусловное, полное прекращение огня - это важно. А потом дипломаты пусть делают то, на что они учились, как говорят в Украине. Пусть садятся, договариваются», - сказал он.

В то же время глава государства признал, что прекращение огня - сложный процесс и оно не заработает на следующий день после принятия.

Зеленский пояснил, что сегодня есть кил-зоны в 20, 30, 40 километров, которые увеличиваются с развитием дронных технологий.

«Давайте представим себе, что завтра мы сказали прекращение огня. Что будет делать Россия, мы прекрасно понимаем, если не будет у нас гарантеров мониторинга прекращения огня. Россия будет пользоваться тем, что кил-зона уже не кил-зона, потому что есть прекращение огня, и подойдут на 20 километров. На некоторых частях Украины это большой риск», - отметил он.

Мониторинговые миссии в Украине

Президент Украины подчеркнул, что именно поэтому Украина выступает за прекращение огня без всяких условий. По его словам, гаранты, которые будут на переговорах, должны завести свои мониторинговые миссии и контролировать реальное прекращение огня.

«Я считаю, что это первый пункт прекращения огня. Как я вам сказал, который и так сам по себе очень технологически непростой. И это первый шаг, а другие шаги и карта, как закончить войну, все это дипломаты пусть работают», - подчеркнул Зеленский.

По его мнению, для лучшего прекращения огня должна состояться встреча на уровне лидеров Украины, России, Европы и, желательно, США. При этом президент отметил, что страна-агрессор пока не продемонстрировала готовность к этому.

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