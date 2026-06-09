За Россией закрыли двери 1 Сергей Таран

9.06.2026, 15:12

Сергей Таран

Пример Армении показывает, что ничего нет невозможного.

Победа Пашиняна — это победа не одной Армении. После завершения войны в Нагорном Карабахе России дали пинка с Южного Кавказа, после выборов в Армении — за ней закрыли дверь.

Этот регион для России всегда имел сакральное значение. Завоевание Кавказа стало частью российского имперского эпоса на протяжении сотен лет. Но теперь Россия уходит оттуда прочь.

Теперь в регионе усиливают влияние Турция, преимущественно через Азербайджан, и Европа, в частности, Франция, которая взяла себе роль главного партнера Армении в ЕС.

Но теперь Россия уходит оттуда прочь

Осталась еще Грузия, которая по исторической иронии была когда-то наиболее прозападной страной, но после многодневной войны с Россией решила быть осторожной в своих геополитических ориентирах.

Пока что под оккупацией находится Северный Кавказ. И именно на этот регион стоит обратить внимание цивилизованному миру, различным разведкам, фондам и соприкасающимся структурам. Пример Армении показывает, что ничего нет невозможного. «Борітеся — поборете»!» - эти знаменитые строки Шевченко из поэмы «Кавказ «должны стать пророческими.

Сергей Таран, «Фейсбук» .

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