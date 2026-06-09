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Проиграл Путин

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  • 9.06.2026, 15:42
Проиграл Путин

Аремения не хочет зависеть от Москвы.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян одержал победу на парламентских выборах и сохранил контроль над правительством еще на пять лет. Несмотря на снижение поддержки по сравнению с выборами 2021 года, его партия «Гражданский договор» получила почти половину голосов и абсолютное большинство мест в парламенте, пишет Die Zeit (перевод — сайт Charter97.org).

Избирательная кампания проходила в крайне напряженной атмосфере. Оппозиция обвиняла Пашиняна в экономических проблемах, потере Нагорного Карабаха в 2023 году и сближении с Турцией. Однако результаты голосования показали, что значительная часть общества по-прежнему поддерживает действующего премьера.

Главными проигравшими стали пророссийские политические силы, выступавшие за более тесные связи с Москвой и пересмотр итогов карабахского конфликта. В то же время партия «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна, имеющего российское гражданство, значительно улучшила свои позиции, набрав около 25% голосов. Это свидетельствует о серьезном расколе внутри армянского общества.

Немецкое издание Die Zeit считает, что поражение потерпела и Россия. По оценке автора статьи, Москва активно поддерживала оппонентов Пашиняна, используя информационные кампании, пророссийские СМИ и различные общественные структуры для критики армянского лидера. Однако эти усилия не привели к смене власти.

После выборов отношения между Ереваном и Москвой могут стать еще более напряженными. Российские власти уже расширили ограничения на импорт ряда армянских товаров, включая цветы, минеральную воду, коньяк и рыбу.

По мнению наблюдателей, Кремль стремится добиться от Армении окончательного выбора между интеграцией в структуры, связанные с Россией, и курсом на сближение с Европейским союзом. Победа Пашиняна показывает, что значительная часть армянских избирателей поддерживает более самостоятельную внешнюю политику и не готова возвращаться к прежней модели зависимости от Москвы.

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