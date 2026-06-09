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В Армении задержан друг Лукашенко

  • 9.06.2026, 16:10
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В Армении задержан друг Лукашенко

Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

В Армении заведено уголовное дело против лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна, его обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, пишет news.am.

Царукян сегодня пытался улететь из Армении, но правоохранительные органы ему не позволили. Его партия на последних выборах не прошла в парламент, набрав менее 4% голосов. Ему вообще не хватило 20 голосов, чтобы попасть в парламент.

«Уголовное преследование возбуждено по пункту 2 части 3 статьи 290 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах). В качестве меры пресечения избран запрет на отсутствие», — говорится в сообщении Генпрокуратуры Армении.

Гагик Царукян и Александр Лукашенко поддерживают тесные связи — Царукян называет его «своим другом». Посольство Беларуси в Армении находится рядом с особняком Царукяна в селе Ариндж на окраине Еревана.

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