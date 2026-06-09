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Задержан подозреваемый в массовом отравлении детей в Минской области

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  • 9.06.2026, 17:38
  • 3,210
Задержан подозреваемый в массовом отравлении детей в Минской области

Продукция предприятия отозвана и изъята.

На одном из предприятий, отвечающем за изготовление и поставку молочной продукции, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, допущенные работником в ходе производственного процесса, сообщил Следственный комитет.

Подозреваемый задержан сотрудниками милиции в рамках уголовного дела по ч.1 ст.336 Уголовного кодекса. Продукция отозвана и изъята с целью недопущения ее дальнейшей реализации.

Напомним, 2-3 июня в приемное отделение Борисовской ЦРБ поступили 30 детей дошкольного возраста — от 2 лет 8 месяцев до 8 лет. Все они — воспитанники одиннадцати дошкольных учреждений Борисова.

Из них 27 детей были госпитализированы с предварительным диагнозом «Острый гастроэнтерит». Состояние на момент поступления оценивалось как средней степени тяжести.

Кроме Борисова в Минской области были дополнительно установлены 13 пострадавших.

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