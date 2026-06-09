Задержан подозреваемый в массовом отравлении детей в Минской области

Задержан подозреваемый в массовом отравлении детей в Минской области5
- 9.06.2026, 17:38
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Продукция предприятия отозвана и изъята.
На одном из предприятий, отвечающем за изготовление и поставку молочной продукции, выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм, допущенные работником в ходе производственного процесса, сообщил Следственный комитет.
Подозреваемый задержан сотрудниками милиции в рамках уголовного дела по ч.1 ст.336 Уголовного кодекса. Продукция отозвана и изъята с целью недопущения ее дальнейшей реализации.
Напомним, 2-3 июня в приемное отделение Борисовской ЦРБ поступили 30 детей дошкольного возраста — от 2 лет 8 месяцев до 8 лет. Все они — воспитанники одиннадцати дошкольных учреждений Борисова.
Из них 27 детей были госпитализированы с предварительным диагнозом «Острый гастроэнтерит». Состояние на момент поступления оценивалось как средней степени тяжести.
Кроме Борисова в Минской области были дополнительно установлены 13 пострадавших.