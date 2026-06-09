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Почему Ford убрал седаны и не жалеет об этом

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  • 9.06.2026, 17:49
Почему Ford убрал седаны и не жалеет об этом
Фото: Ford

В компании уверены, что приоритет на хэтчбеках и пикапах себя оправдал.

Компания Ford заявила, что решение отказаться от седанов было стратегически верным и позволило направить ресурсы на более прибыльные направления, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

По словам руководителя Ford Blue и Ford Model E Эндрю Фрика, отказ от моделей вроде Fusion, Fiesta и Focus освободил капитал для развития других автомобилей, где компания видит больший потенциал роста.

Сэкономленные средства были вложены в такие модели, как Ford Maverick, Bronco Sport, а также в расширение линеек Raptor и Tremor. В компании подчеркивают, что без этого решения не удалось бы запустить или масштабировать часть нынешнего модельного ряда.

Фото: Ford
Фото: Ford

Особое внимание уделяется пикапу Maverick, который демонстрировал сильные продажи и стал одним из ключевых продуктов бренда в последние годы.

При этом Ford допускает возможность возвращения в сегмент седанов или расширения линейки Mustang за счет четырехдверной версии, учитывая рост интереса покупателей к более доступным автомобилям.

Несмотря на это, в компании считают, что переход к кроссоверам и пикапам позволил укрепить позиции бренда и повысить прибыльность модельного ряда.

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