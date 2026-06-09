Почему Ford убрал седаны и не жалеет об этом

Почему Ford убрал седаны и не жалеет об этом1
- 9.06.2026, 17:49
В компании уверены, что приоритет на хэтчбеках и пикапах себя оправдал.
Компания Ford заявила, что решение отказаться от седанов было стратегически верным и позволило направить ресурсы на более прибыльные направления, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).
По словам руководителя Ford Blue и Ford Model E Эндрю Фрика, отказ от моделей вроде Fusion, Fiesta и Focus освободил капитал для развития других автомобилей, где компания видит больший потенциал роста.
Сэкономленные средства были вложены в такие модели, как Ford Maverick, Bronco Sport, а также в расширение линеек Raptor и Tremor. В компании подчеркивают, что без этого решения не удалось бы запустить или масштабировать часть нынешнего модельного ряда.
Особое внимание уделяется пикапу Maverick, который демонстрировал сильные продажи и стал одним из ключевых продуктов бренда в последние годы.
При этом Ford допускает возможность возвращения в сегмент седанов или расширения линейки Mustang за счет четырехдверной версии, учитывая рост интереса покупателей к более доступным автомобилям.
Несмотря на это, в компании считают, что переход к кроссоверам и пикапам позволил укрепить позиции бренда и повысить прибыльность модельного ряда.