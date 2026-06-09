Сторонники Трампа требуют более жесткого курса в отношении Ирана 4 9.06.2026, 17:55

Главный аргумент — Тегеран не станет выполнять достигнутые договоренности.

Часть сторонников президента США Дональда Трампа выступила с критикой его политики в отношении Ирана, призвав Белый дом занять более жесткую позицию и отказаться от попыток договориться с Тегераном, пишет The Wall Street Journal (перевод — сайт Charter97.org).

В письмах, опубликованных в американской прессе, авторы выражают недовольство тем, что администрация делает ставку на переговоры, несмотря на сохраняющуюся антиизраильскую и антиамериканскую риторику иранских властей. По их мнению, Тегеран использует дипломатический процесс для затягивания времени и не намерен выполнять серьезные обязательства.

Критики считают, что Вашингтон оказывает давление прежде всего на союзников, включая Израиль, тогда как Иран, а также связанные с ним группировки, не сталкиваются с сопоставимыми требованиями. Некоторые авторы утверждают, что такой подход подрывает репутацию Трампа как политика, который обещал жестко защищать американские интересы на международной арене.

Особое недоверие вызывает перспектива нового соглашения с Ираном. По мнению ряда консервативных комментаторов, нет оснований полагать, что иранское руководство будет соблюдать достигнутые договоренности. Более того, они сомневаются, что Вашингтон сможет эффективно обеспечить выполнение возможной сделки в долгосрочной перспективе.

Звучат и призывы отказаться от дипломатических уступок и действовать более решительно в вопросах региональной безопасности. Авторы писем предупреждают, что затягивание процесса и отсутствие четкой стратегии могут привести к усилению влияния Ирана на Ближнем Востоке.

Дискуссия вокруг иранского направления стала одним из факторов напряженности внутри консервативного лагеря США, где часть сторонников президента ожидает от него гораздо более жестких и однозначных шагов.

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