Глава Еврокомиссии: Беларусь не должна быть лазейкой для РФ
- 9.06.2026, 18:34
ЕК будет согласовывать ограничения против режима Лукашенко.
Европейская комиссия в контексте санкций планирует уделить больше внимания Минску, чтобы он не мог служить лазейкой для российской торговли, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 9 июня, представляя 21-й санкционный пакет ЕС в отношении России.
- Мы предлагаем существенные ограничения на импорт некоторых видов рыбной продукции и полный запрет на другие, включая треску. И мы будем согласовывать торговые ограничения в отношении Беларуси, — подчеркнула фон дер Ляйен.
В новом пакете санкций против РФ решено сосредоточиться на секторах, которые окажут наибольшее воздействие: энергетика, финансовые услуги и криптовалюты, торговля — включая рыболовство.
- Запрещается въезд бывших российских комбатантов в ЕС, — говорится в заявлении.
По словам фон дер Ляйен, цель нового пакета ограничений предельно ясна:
- Мы хотим сохранить всю интенсивность наших санкций. И путь к этому — обеспечить, чтобы прибыль России от продажи нефти оставалась под контролем.
Предложения Еврокомиссии должны поступить на рассмотрение Совета Евросоюза.