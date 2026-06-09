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Глава Еврокомиссии: Беларусь не должна быть лазейкой для РФ

  • 9.06.2026, 18:34
Глава Еврокомиссии: Беларусь не должна быть лазейкой для РФ
Урсула фон дер Ляйен
Фото: Getty Images

ЕК будет согласовывать ограничения против режима Лукашенко.

Европейская комиссия в контексте санкций планирует уделить больше внимания Минску, чтобы он не мог служить лазейкой для российской торговли, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен 9 июня, представляя 21-й санкционный пакет ЕС в отношении России.

- Мы предлагаем существенные ограничения на импорт некоторых видов рыбной продукции и полный запрет на другие, включая треску. И мы будем согласовывать торговые ограничения в отношении Беларуси, — подчеркнула фон дер Ляйен.

В новом пакете санкций против РФ решено сосредоточиться на секторах, которые окажут наибольшее воздействие: энергетика, финансовые услуги и криптовалюты, торговля — включая рыболовство.

- Запрещается въезд бывших российских комбатантов в ЕС, — говорится в заявлении.

По словам фон дер Ляйен, цель нового пакета ограничений предельно ясна:

- Мы хотим сохранить всю интенсивность наших санкций. И путь к этому — обеспечить, чтобы прибыль России от продажи нефти оставалась под контролем.

Предложения Еврокомиссии должны поступить на рассмотрение Совета Евросоюза.

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