На валютном рынке неспокойно 9.06.2026, 19:01

1,296

На это реагируют обменники.

Доллар и евро дешевеют третьи торги подряд на Белорусской валютно-фондовой бирже. До этого они дорожали, начиная с 29 мая. «Зеркало» посмотрело, какие курсы валют сейчас в обменниках.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,822 рубля («Белинвестбанк»), а ниже всего — 2,805 рубля («БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Статусбанке» — 2,795 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,3 рубля («Альфа-Банк», «Банк БелВЭБ», «Банк РРБ», «Нео Банк Азия»), а ниже всего — в «БСБ Банке», «Сбербанке» (3,275 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Статусбанке» — 3,277 рубля. Это нетипичная ситуация, когда курс покупки валюты одними банками выше, чем продают другие.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,865 рубля за 100 российских рублей («Альфа-Банк»), а самый низкий — 3,8 рубля («Банк РРБ», «Паритетбанк»).

Курс покупки банками российского рубля выше всего — 3,671 рубля за 100 российских рублей (сразу в десяти банках).

Напомним, некоторые экономисты ожидали перемен в начале 2026 года на белорусском валютном рынке. Среди прочего был прогноз, что нацвалюта ослабнет к доллару — достигнет психологической отметки в три рубля.

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