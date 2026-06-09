На валютном рынке неспокойно
- 9.06.2026, 19:01
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На это реагируют обменники.
Доллар и евро дешевеют третьи торги подряд на Белорусской валютно-фондовой бирже. До этого они дорожали, начиная с 29 мая. «Зеркало» посмотрело, какие курсы валют сейчас в обменниках.
Выше всего курс продажи банками доллара — 2,822 рубля («Белинвестбанк»), а ниже всего — 2,805 рубля («БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк»).
Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.
Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Статусбанке» — 2,795 рубля.
Самый высокий курс продажи банками евро — 3,3 рубля («Альфа-Банк», «Банк БелВЭБ», «Банк РРБ», «Нео Банк Азия»), а ниже всего — в «БСБ Банке», «Сбербанке» (3,275 рубля).
Евро выгоднее всего сдавать в «Статусбанке» — 3,277 рубля. Это нетипичная ситуация, когда курс покупки валюты одними банками выше, чем продают другие.
Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,865 рубля за 100 российских рублей («Альфа-Банк»), а самый низкий — 3,8 рубля («Банк РРБ», «Паритетбанк»).
Курс покупки банками российского рубля выше всего — 3,671 рубля за 100 российских рублей (сразу в десяти банках).
Напомним, некоторые экономисты ожидали перемен в начале 2026 года на белорусском валютном рынке. Среди прочего был прогноз, что нацвалюта ослабнет к доллару — достигнет психологической отметки в три рубля.