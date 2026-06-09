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Зеленский о письмах Путину и Трампу: Я получил нужный результат

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  • 9.06.2026, 19:17
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Зеленский о письмах Путину и Трампу: Я получил нужный результат
Владимир Зеленский
Фото: Getty Images

Президент Украины выступил на на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран Северной Европы и Балтии.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его письма, адресованные американскому лидеру Дональду Трампу и правителю РФ Путину, принесли конкретные результаты.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам саммита лидеров стран Северной Европы и Балтии.

Украинского президента спросили о его письме главе Кремля с предложением прямых переговоров и ожиданиях от этой инициативы.

На это Зеленский ответил, что в течение одного месяца отправил несколько писем в различные институты, в частности в ЕС, США – в Конгресс и Трампу, а также Путину.

Он пояснил, что в письме в США пытался привлечь внимание Вашингтона к войне в Украине и, в частности, к нехватке средств противовоздушной обороны.

- У меня были разные цели. Например, обращаясь к Соединенным Штатам, я действительно хотел сделать все, чтобы сместить их внимание хоть немного, хотя бы чуть-чуть, с Ближнего Востока на ситуацию в Украине. Я не хочу, не могу поделиться с вами всеми деталями, но мое государство нуждается в очень значительном количестве противоракетных средств, – пояснил Зеленский.

- Я получил результат, но я не могу поделиться сейчас тем, каким был этот результат, – добавил он.

Он заявил, что писал письмо Путину с отдельной целью, которая в итоге тоже была достигнута.

- У меня была цель, когда я отправлял письмо Путину, и я думаю, что я получил нужный результат, – сказал украинский президент.

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