Все авто в ЕС теперь в обязательном порядке будут оснащены новым устройством 4 9.06.2026, 19:36

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Специальная система будет подавать сразу несколько сигналов.

Все автомобили, выпущенные в странах Евросоюза после июня 2026 года, будут в обязательном порядке оснащены устройством, которое станет следить, сосредоточен ли водитель на дороге. Специальная система будет подавать сразу несколько сигналов, если заметит, что автомобилист отвлекся — например, на свой смартфон.

Эта технология использует камеры и датчики, чтобы отслеживать движение глаз, положение головы и направление взгляда водителя. Если он решит проверить уведомление на телефоне, настроить навигатор или заняться чем-то другим, система это заметит и включит сразу несколько предупреждений. Например, на приборной панели появится сообщение, будет подан громкий звуковой сигнал, а еще автомобилист почувствует вибрацию через руль и сиденье. Цель одна — немедленно привлечь его внимание к дороге.

Существующих автомобилей это не коснется. Но система постепенно станет нормой по мере того, как старые машины будут уступать место новым.

Эта мера — часть более широкой стратегии ЕС по снижению числа серьезных ДТП. Ситуации, когда водитель не смотрит на дорогу, становятся причиной пятой части аварий.

Стратегия предусматривает целый комплекс мер — автомобили с более высоким уровнем защиты, строгий контроль скорости, проектирование безопасных перекрестков и развязок, защита велосипедистов, ограждения на опасных участках, яркое освещение пешеходных переходов и регулярное выявление опасных участков дорог для их модернизации.

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