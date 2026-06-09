Польша резко снизила выдачу рабочих виз и разрешений на работу 9.06.2026, 20:17

МВД Польши поделилось данными.

За четыре года Польша в 7,7 раза снизила выдачу рабочих виз, свидетельствуют данные Министерства внутренних дел и администрации. В I квартале 2022 года Польша выдала 123 тыс. рабочих виз, тогда как за тот же период 2026 года — только 16 тыс, отмечает Most.

Число выданных разрешений на работу сократилось за этот период со 122 тыс. до 38 тыс.

«Сейчас документы получают исключительно те иностранцы, чье присутствие приносит реальную пользу польской экономике и не представляет угрозы для безопасности государства», — говорится в сообщении МВД.

Обратим внимание, что после начала войны в Украине украинские беженцы фактически получили свободный доступ к польскому рынку труда, что снизило потребность в разрешительных документах.

Также за последние годы снизилось число выдаваемых студенческих виз. В 2021 году Польша выдала почти 31 тыс. таких виз, а в 2025 году — всего 11 тыс. При этом в МВД уточнили, что борются со злоупотреблениями, когда иностранцы получали визы для въезда в Шенгенскую зону без реального намерения обучаться. Ужесточение контроля, по мнению министерства, принесло эффект.

«Польша поддерживает реальную интернационализацию науки посредством выдачи студенческих виз в соответствии с их назначением», — говорится в релизе МВД.

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