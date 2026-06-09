Папа Римский во время перелета в Испании путешествовал в кабине пилотов
- 9.06.2026, 21:34
Видеофакт.
Папа Римский Лев XIV во время перелета из Мадрида в Барселону получил приглашение пилотов лететь в кабине с ними – и принял его, сообщает Reuters.
Перед перелетом из Мадрида в Барселону в рамках его поездки по Испании Папу Римского Льва пригласили в кабину пилотов.
Понтифик принял их приглашение и летел рядом с пилотами, махая также истребителям испанских воздушных сил, которые сопровождали рейс.
Pope Leo sat with the pilots of a flight from Madrid to Barcelona on the second leg of his Spain tour. The pontiff was invited aboard by one of the captains, and waved at Spanish Air Force fighter jet pilots escorting the plane https://t.co/pbv4UuLWFo pic.twitter.com/DAD1ptXLFL— Reuters (@Reuters) June 9, 2026
В Барселоне он начал свою речь на каталонском, чем оправдал надежды многих.
Во вторник он встретился с лидером региона. Однако ключевым днем его визита в Барселону будет среда, когда понтифик, среди прочего, примет участие в открытии новейшей башни Храма Искупления Святого Семейства (исп. Sagrada Familia).
Завершающей в испанском турне Франциска станет поездка на Канарские острова в пятницу.
В Мадриде на мессу Папы Римского собрались 1,2 миллиона человек.