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Папа Римский во время перелета в Испании путешествовал в кабине пилотов

  • 9.06.2026, 21:34
Папа Римский во время перелета в Испании путешествовал в кабине пилотов
Папа Римский Лев XIV
Фото: Getty Images

Видеофакт.

Папа Римский Лев XIV во время перелета из Мадрида в Барселону получил приглашение пилотов лететь в кабине с ними – и принял его, сообщает Reuters.

Перед перелетом из Мадрида в Барселону в рамках его поездки по Испании Папу Римского Льва пригласили в кабину пилотов.

Понтифик принял их приглашение и летел рядом с пилотами, махая также истребителям испанских воздушных сил, которые сопровождали рейс.

В Барселоне он начал свою речь на каталонском, чем оправдал надежды многих.

Во вторник он встретился с лидером региона. Однако ключевым днем его визита в Барселону будет среда, когда понтифик, среди прочего, примет участие в открытии новейшей башни Храма Искупления Святого Семейства (исп. Sagrada Familia).

Завершающей в испанском турне Франциска станет поездка на Канарские острова в пятницу.

В Мадриде на мессу Папы Римского собрались 1,2 миллиона человек.

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