«Самый неприятный для Кремля пункт спрятан в процедуре» 28.07.2026, 9:27

1,902

На Путина давят так, что сил противостоять у него скоро не останется.

Политолог Майкл Наки собрал вместе все элементы давления на Россию, которые позволяют сделать определенные выводы.

«Санкции работают, сколько бы Кремль не пытался это отрицать, но просто медленно, к сожалению. Американская линия работает параллельно. В Конгрессе лежит законопроект, который теперь носит имя Линдси Грэма. Сенатор Линдси Грэм, работавший над ним с самого начала, умер 11 июля. Светлая память. Документ разрешает вводить вторичные пошлины до 100% против стран, продолжающих закупать российскую нефть, газ, уран и нефтепродукты, добавляет ограничения по СПГ, теневому флоту и финансовому сектору», - проинформировал своих зрителей Майкл Наки. О том как на Путина начали давить со всех сторон одновременно, политолог рассказал на своем YouTube-канале.

«Самый неприятный для Кремля пункт спрятан в процедуре. Законопроект обязывает президента США отчитываться перед Конгрессом перед снятием любых ограничений с Москвы. Санкции перестают быть предметом личного усмотрения Трампа и любого другого президента и переезжают на Капитолийский холм, где к России относятся куда хуже, чем до недавнего времени относился Трамп. Все, что Кремль надеялся выторговать в закрытом разговоре с Белым домом, придется выторговывать у обеих палат», - сообщил Наки.

Блогер добавил: «Давайте переместимся в Вашингтон, где для Москвы случилось самое болезненное за прошедший год. 23-го числа на полях саммита АСЕАН в Маниле Лавров 35 минут разговаривал с госсекретарем Марко Рубио ни о чем. После встречи Рубио заявил, что предложения, обсуждавшиеся на саммите Трампа и Путина в Анкоридже, к урегулированию не привели и теперь оно возможно только на основании новых подходов».

«Складываем все это вместе и получаем июль, в который давление на Кремль перестало быть западным и стало всеобщим. Казахстан просит остановиться публично. Индия вызывает дипломата. Азербайджан требует расследования и предлагает себя Европе на замену. Венгерское вето исчезло. Американская дипломатия закрыла единственную конструкцию, за которую в Москве держались год, а европейские санкции подписаны в самой жесткой редакции за войну. Это не говоря про Китай, где уже смотрят, с кем им придется работать после Путина», - подытожил политолог.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com