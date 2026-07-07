По требованию Варшавы Польшу покинуло 38 граждан Беларуси

По требованию Варшавы Польшу покинуло 38 граждан Беларуси3
- 7.07.2026, 12:00
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Статистика за прошлую неделю.
С 29 июня по 5 июля 2026 года более 215 иностранцев покинуло Польшу по требованию властей, сообщает Пограничная охрана этой страны.
Польскую территорию добровольно покинуло 38 граждан Беларуси (Украины — 37 добровольно, 29 принудительно; Молдовы — 11 добровольно, 7 принудительно; Грузии — 18 принудительно).
Отмечается, что среди этих иностранцев значительную часть составляли лица, представлявшие угрозу общественной безопасности и общественному порядку, в частности в связи с содействием незаконному пересечению государственной границы, кражами, мошенничеством, уничтожением имущества, неоднократным управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдением назначенных судом мер уголовно-правового характера, изменением персональных данных, а также многочисленными нарушениями правил дорожного движения.