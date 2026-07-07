По требованию Варшавы Польшу покинуло 38 граждан Беларуси 3 7.07.2026, 12:00

1,962

Фото: charter97.org

Статистика за прошлую неделю.

С 29 июня по 5 июля 2026 года более 215 иностранцев покинуло Польшу по требованию властей, сообщает Пограничная охрана этой страны.

Польскую территорию добровольно покинуло 38 граждан Беларуси (Украины — 37 добровольно, 29 принудительно; Молдовы — 11 добровольно, 7 принудительно; Грузии — 18 принудительно).

Отмечается, что среди этих иностранцев значительную часть составляли лица, представлявшие угрозу общественной безопасности и общественному порядку, в частности в связи с содействием незаконному пересечению государственной границы, кражами, мошенничеством, уничтожением имущества, неоднократным управлением транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, несоблюдением назначенных судом мер уголовно-правового характера, изменением персональных данных, а также многочисленными нарушениями правил дорожного движения.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com