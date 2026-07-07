Дуэль за канистру Виталий Шапран

7.07.2026, 13:55

На прошлой неделе дефицит топлива охватил самые отдаленные уголки Российской Федерации.

Особенно тяжелой оставалась ситуация в оккупированном Крыму, но больше всего россиян пугал дефицит топлива в отдаленных регионах РФ, где зима наступает уже в октябре.

Чиновники российского правительства признали свою беспомощность в обеспечении топливом российских АЗС, но продолжали кормить население сказками о том, что быстро устранят дефицит за счет импорта. Однако самые простые расчеты на уровне ученика 3-го класса общеобразовательной школы показывают, что в правительстве РФ лгут.

Летом россияне потребляют примерно 110 тыс. тонн бензина в день. Производство бензина в России составляет около 42 млн тонн в год, что в пересчете на летнее потребление соответствует примерно 115 тыс. тонн в сутки.

Правительство РФ заявило (без подтверждений), что импортирует в страну 50 тыс. тонн бензина из Казахстана, от 200 до 400 тыс. тонн — из Индии. Еще 140 тыс. тонн поставляет Беларусь. Таким образом, объявленный импорт составляет от 400 до 600 тыс. тонн. А это всего лишь 4–6 дней потребления всей Российской Федерации.

Анонсированные поставки из Индии можно учитывать на уровне 200 тыс. тонн, поскольку, во-первых, они не подтверждены, а во-вторых, танкер из Индии в Россию идет от 18 до 25 дней (и может задержаться). То есть 0,4 млн тонн, или менее четырех дней потребления, — это верхняя планка ожиданий по импорту.

Из данных, подтвержденных самими россиянами, известно, что Украина уже вывела из строя около 40% мощностей российских НПЗ (по состоянию на начало июля). Поэтому дефицит только по бензину за 30 дней лета в Российской Федерации оценивается в 1,38 млн тонн. Импортировать же в течение месяца могут от 0,4 до 0,6 млн тонн (причем 0,6 млн тонн — это скорее из разряда космических мечтаний).

Таким образом, расчеты показывают, что правительство РФ обманывает россиян. Но россияне, похоже, и сами что-то подозревают, поэтому не зря стоят в очередях за топливом.

Возможно, уже в августе за канистру АИ-95 им придется сражаться на дуэли, ведь 40% мощностей НПЗ были выведены из строя уже к началу июля. К началу августа эта цифра может вырасти до 60–70%. Так что очереди на АЗС в России, очевидно, еще долго будут видны из космоса.

Еще один момент — вслед за топливным кризисом последует и экономический. Июль, а особенно август 2026 года, для экономики РФ будут очень тяжелыми. Российская нефть дешевеет и втягивает бюджет в пропасть.

В мае и июне России не удалось добиться пикового роста нефтегазовых доходов из-за крупных выплат субсидий владельцам НПЗ на проведение ремонтов после атак украинских БПЛА. Формально такие выплаты осуществлялись для того, чтобы цены на топливо внутри РФ оставались ниже и стабильнее мировых. Однако на практике бензин и другие виды топлива в России уже в июне стоили дороже, чем на мировых рынках.

В дальнейшем ситуация будет только ухудшаться.

Во-первых, усиление атак украинских БПЛА будет увеличивать не только очереди на АЗС, но и потери российского бюджета.

Во-вторых, налоговая цена нефти, по которой будут начисляться налоги в июле, упала с 86,52 до 63,52 доллара за баррель. А к началу июля цена российской нефти сорта URALS в российских портах опустилась ниже 50 долларов за баррель. По данным Argus, опубликованным Bloomberg, на начало июля она составляла менее 45 долларов за баррель.

Виталий Шапран, unian.net

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