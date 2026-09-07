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Живых НПЗ в России не останется

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  • Александр Невзоров
  • 7.09.2026, 5:57
  • 5,356
Живых НПЗ в России не останется

Заправки отрастят хвосты, как у комет.

Бензин уже – больной вопрос в РФ.

А осень усилит эту боль, ибо живых НПЗ не останется.

Заправки отрастят хвосты, как у комет.

Утроятся и учетверятся очереди. Возрастет и свирепость «жаждущих движения нефтепродукта».

Горючку будут завещать. Хороша она будет и как приданое.

(Пара канистр сделает желанной самую крокодилистую тетку).

Горе удесятерится еще и тем, что урки СВО получат особые права обензиниваться вне очереди.

В Госдуме участникам «СВО» решили дать право на заправку машины вне очереди.

«Право на заправку вне очереди необходимо сделать федеральной льготой, обязательной для всех АЗС России»,

— заявили депутаты.

Россия, конечно, вздрогнет и сморщится, но бузить не решится.

Тонка русская кишка.

Впрочем, если Госдума решит, что СВОшникам, помимо бензина надлежит и «право первой ночи», то мятежа тоже не случится. Прямо из ЗАГСов, тетки в фатах направятся в грязные койки орков.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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