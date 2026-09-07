Живых НПЗ в России не останется

Живых НПЗ в России не останется2
- Александр Невзоров
- 7.09.2026, 5:57
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Заправки отрастят хвосты, как у комет.
Бензин уже – больной вопрос в РФ.
А осень усилит эту боль, ибо живых НПЗ не останется.
Заправки отрастят хвосты, как у комет.
Утроятся и учетверятся очереди. Возрастет и свирепость «жаждущих движения нефтепродукта».
Горючку будут завещать. Хороша она будет и как приданое.
(Пара канистр сделает желанной самую крокодилистую тетку).
Горе удесятерится еще и тем, что урки СВО получат особые права обензиниваться вне очереди.
В Госдуме участникам «СВО» решили дать право на заправку машины вне очереди.
«Право на заправку вне очереди необходимо сделать федеральной льготой, обязательной для всех АЗС России»,
— заявили депутаты.
Россия, конечно, вздрогнет и сморщится, но бузить не решится.
Тонка русская кишка.
Впрочем, если Госдума решит, что СВОшникам, помимо бензина надлежит и «право первой ночи», то мятежа тоже не случится. Прямо из ЗАГСов, тетки в фатах направятся в грязные койки орков.
Александр Невзоров, «Телеграм»