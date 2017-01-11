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Путешествие литовцев в Азию едва не закончилось в минской арестантской

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  • 11.01.2017, 16:45
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Фото: Delfi

Граждане Литвы, которые ехали в отпуск в Таиланд, надолго запомнят это путешествие.

Вместо запланированного перелета через столицу Турции им пришлось пережить множество испытаний, долгих ожиданий и неприятностей, которые едва не увенчались арестом в Минске, пишет delfi.lt.

Дизайнер Аушра Шедуйките вместе с другом в минувшее воскресенье должна была через Стамбул вылететь в Бангкок. Однако в самом начале путешествия их уже ждали неприятные приключения.

«Долгожданный отпуск начался и наверное уже закончился, поскольку в Стамбуле пошел снег. Представляете? Пошел снег зимой! И думаю, выпал 1 см, но это катастрофа, поскольку снег зимой здесь полная неожиданность и что-то новое! Они не сумели с этим справится, поскольку прежде такого не было. Но сейчас уже бывает, но мы все еще не верим, что такое может быть! Вылет в Стамбул (куда и без того сейчас немного опасно лететь) из Вильнюса отложили на 5 ч., поскольку невозможна посадка — прошел снег. Самолет из Стамбула в Бангкок вообще может не вылететь, поскольку массово отменяют полеты», – поделилась впечатлениями женщина.

Однако перенос вылета оказался только одним из многочисленных «сюрпризов».

«Все еще едем в Бангкок, точнее, наконец-то туда едем. Вчера отозвали вылет, отправили по домам и велели ждать звонка. Мы уехали. Ждали до 12 ч. ночи, никто не позвонил. Потом мы сами дозвонились, сказали, что все рейсы отменены, куда нас деть, не знают, поскольку в первую очередь думали о тех, кто остался у них в офисе и поднял скандал. Я велела искать самолет. Нашли через Минск и Москву. Сказали, если не нравится, вообще положат трубку, и мы никуда не полетим. Я понимаю, что форс-мажор, но так говорили работники офиса одной из лучших авиакомпаний (Turkish Airlines), выгнали нас домой, заверили, что позвонят, когда найдут рейс. Так вот, сидим уже 7 ч. в Минске, сообщили о переносе вылета», – рассказала Шедуйките.

В Минске -25 градусов, а они были в плащах. Зато в самолете дали по плитке шоколада, такой уже нигде не дают.

Да и аэропорт в Минске вполне ничего: мраморный, с занавесками, искусственными цветами и барами, где местный бальзам стоит дешевле воды. Но это еще не все. Появилась одна проблема.

«Мы съели бутерброды в Минском аэропорту, после семичасового ожидания пошли на паспортный контроль и узнали, что мы — не полетим, поскольку у нас нет виз. И все это по вине Turkish Airlines, сотрудники которой меняли наши билеты.

«Они этого не знали! Когда дозвонились до них, наверное на 15-й раз, сказали, что это не их проблема, сказали просить белорусов, чтобы они решили вопрос. Белорусы были не виноваты, но весь аэропорт загудел, пограничники (кстати, молоденькие) подходили, спрашивали, что случилось. К сожалению, они не могли ничем помочь. Поскольку Москва нас не примет, да еще и оштрафует их, если они разрешат лететь. В Вильнюс нас тоже не могли вернуть, поскольку два дня не было рейсов. Wi-Fi в аэропорту не действует, вильнюсский офис то отвечает, то не отвечает. А когда отвечает, говорит, что не знает, что предложить.

Минск забрал паспорта и сказал, что мы можем находиться в аэропорту 24 ч., если за это время не улетим, нас посадят. Так криками и слезами, путем переговоров с минским и вильнюсским офисами Turkish Airlines, удалось получить билеты через Казахстан, хотя не было уверенности в том, что туда не нужны визы. Ну, мы попытались, что оставалось», – рассказала дизайнер.

Пара намерена жаловаться на компанию за весь абсурд, который ей пришлось пережить. Правда, путешественники были благодарны работникам белорусского и казахского аэропортов за их доброту и внимание.

«Надо прождать еще 5 ч. у казахов. Нужны были бы тут только шапки и шубы, поскольку в зале ожидания дубак», – рассказала женщина, которой все же удалось добраться до Бангкока.

Представители Turkish Airlines прокомментировали эту ситуацию так: «Мы очень сожалеем, что у наших клиентов в Вильнюсе были проблемы. Из-за экстремального положения в Стамбуле, мы как компания действовали ответственно, чтобы максимально уменьшить неудобства для пассажиров. В это время мы предложили услуги проживания в гостиницах 16 000 клиентов, выдали им около 50 000 продовольственных пайков, пока они ждали вылета из Стамбула. В этот сложный период это лучшее, что мы можем предложить клиентам для обеспечения качественного обслуживания, однако, поскольку из-за погодных условий проблемы еще будут, надеемся удовлетворить интересы клиентов во время их возвращения».


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