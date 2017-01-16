Николай Черноус: Декрет о «тунеядцах» - полный беспредел со стороны государства 22 16.01.2017, 14:15

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Фото: intex-press.by

За четыре дня активист собрал в Барановичах почти 350 подписей за отмену незаконного декрета.

Активист Объединенной гражданской партии в Барановичах Николай Черноус (младший) начал сбор подписей за отмена декрета №3 - налога на «тунеядцев».

«Даже те, кто работает, понимают, что сегодня они работают, а завтра закончится контракт, либо его не продлят, или попросту сократят сотрудника – и он останется без работы, в такие же условиях, как и сегодняшние «тунеядцы». Я считаю, что это полный беспредел со стороны власти и государства», - заявил Николай Черноус «Радыё Рацыя».

За 4 дня Николай Черноус собрал 328 подписей.