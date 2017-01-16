Вместо письма из магазина полочанину вручили «письмо счастья» 24 16.01.2017, 16:06

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Житель Полоцка был крайне удивлен, получив на почте извещение из налоговой.

Фотография почтового извещения о заказном письме из магазина «Филателия» по которому полочанину вручили налоговое извещение о необходимости оплаты сбора на финансирование государственных расходов опубликовали в паблике «ЖАЛОБА | Полоцк и Новополоцк», пишет news.vitebsk.cc.

Утверждается, что, отправившись на почту, житель Полоцка получил вместо письма из указанного магазина письмо из местной налоговой инспекции.

Судя по трекингу, письмо было отправлено из Минска, как и другие «письма счастья», 23 декабря 2016 года. При этом в этих рассылках в качестве пунктов приема отправления указываются какие-то внутренние индексы 220947 и 220948, а затем письма поступают в минское отделение 200400, откуда рассылаются по стране.

В то же время другие получатели извещений о необходимости оплаты сбора на финансирование государственных расходов, которым почтальоны не смогли вручить их в руки, рассказали, что в их почтовых извещениях указывалась только необходимость получить заказную корреспонденцию, без указания отправителя, как в данном случае — магазина «Филателия».

По информации Министерства по налогам и сборам извещение об уплате сбора на финансирование государственных расходов было отправлено более чем 400 тысячам граждан Беларуси, что составляет около 9% численности населения занятого в экономике страны в 2015 году.