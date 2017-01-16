Педагоги о школе с 5 лет: Детям еще нужно играть, а не учиться 11 16.01.2017, 17:37

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Информация о возможных изменениях в Кодексе об образовании буквально всполошила общественность.

Особенно новость о том, что детей в школу, возможно, начнут принимать не с шести, а с пяти лет, количество учеников в классе увеличат до 30 человек при нынешней норме в 20 - 25 учеников, а факультативы по субботам можно будет проводить не только для учеников 9 - 11-х классов, но еще и для 5 — 8-клашек.

После поднявшейся шумихи новость прокомментировали в Министерстве образования, пояснив суть возможных изменений. Мол, если раньше, чтобы отдать в школу ребенка, не достигшего 6 лет, нужно было получать разрешение министерства, то теперь сделать это будет проще. Получить добро на первый класс в неполные шесть лет родители смогут прямо в школе и без лишней волокиты, пишет kp.by.

— Судя по опыту знакомых, которые первый класс с ребенком уже пережили, в 6 лет школьную программу тяжело осилить не только ребенку, но и родителям. Нервы у всех на пределе, - негодует мама 5-летнего ребенка Ольга. – Даже и в мыслях нет поступить так со своей дочерью. Мы в куклы-песочницы еще не наигрались, какая школа?

Но есть и родители, которые в силах своего 5-летнего чада более чем уверены.

— Сын читает с 4 лет, зачем ждать 6 и 7? Ребенок умный, способный, активный. Раньше пойдет в школу, раньше выпустится. Зачем терять время и годы? – уверена мама 5-летнего Мирослава Татьяна.

Журналисты спросили, что о возможных нововведениях думают профессионалы - педагоги и школьные психологи.

«В пять лет ребенку нужно играть, а не учиться»

Педагог:

— Дети в школу с пяти лет? Я категорически против, - рассказывает педагог начальных классов из Минска Наталья. - У меня был ученик, который пошел в школу в неполные пять лет. Интеллектуально хорошо подготовленный мальчик, но сидел, как цветочек на первой парте. Через 15 минут начинал опускать головку. Писать не мог. Моторика слабо развита. Проблемы с позвоночником - неминуемы. Физкультминутка не спасет. Разница в год в этом возрасте огромная. Ребенок выпадает в классе даже в плане общения.

— Если изменения примут, в одном классе могут оказаться и пятилетний, и семилетний ребенок…

— Сочетать физические и интеллектуальные возможности детей с такой разницей в возрасте очень сложно. Умение концентрироваться и общаться в этих возрастах у ребенка абсолютно разные. Отсюда случаи, когда в 8 - 9-м классе, ученик ведет себя не совсем типично. Учится хорошо, но в поведении как ребенок. Причина? Рано пошел в школу, не доиграл…

Если хочется подтолкнуть ребенка вверх в плане образования, гораздо гуманнее отдать его в школу в шесть лет, и если он будет показывать выдающиеся результаты, сможет перепрыгнуть через класс. Знаю детей, которые с середины 3-го класса перепрыгнули в середину 4-го. Но потом у этого ребенка все равно были проблемы. Учится отлично, а психологические проблемы есть. Не адаптировался в плане общения.

Психолог:

— Если бы первый класс был организован, как детский сад - занятия, кормление, сон, и все в игровой форме, - это было бы вполне допустимо, - говорит педагог-психолог гимназии №50 Минска Татьяна Казакова. - Но у нас таких условий практически нет. Чтобы развились определенные психологические структуры, нужно, чтобы ребенок был развит физиологически. К примеру, произвольное внимание, за счет которого ребенок силой воли заставляет сконцентрировать на чем-то свое внимание, в лучшем случае начинает развиваться с шести лет.

— Какие последствия возможны, если неподготовленный ребенок пошел в школу с 5 лет?

— Расскажу на примере. Сейчас много образовательных учреждений, которые занимаются подготовкой детей к школе, чуть ли не с двухлетнего возраста. Да, там все проходит в игровой форме. Но когда такой суперподготовленный ребенок приходит в школу, получается, что он развит на опережение. В психологии это называется «развитие ближайшей зоны». То есть, развит не по годам. Есть опасность, что в школе ребенок потеряется. То есть поймет, что он все это уже знает, и выключится из учебного процесса. Но все это, конечно, индивидуально. В моей практики был ребенок, который перепрыгнул со второго в тритий класс. Во втором классе оценки не ставили, а в 3 детей уже оценивали. Он был к этому не готов. К тому же психология не всегда успевает за физиологическим развитием.

В каждом возрасте есть определенный вид деятельности, который присущ именно этому возрасту. К примеру, сейчас этот ребенок учится в 10 классе, но никак не может наладить общение со сверстниками. У него нет друзей. В то время, когда у всех главным видом деятельности были межличностные отношения, у этого ребенка на первом месте была усиленная учебная деятельность.

— Кто больше страдает от раннего школьного перегруза – мальчики или девочки?

— Мальчики. У девочек есть особенность – у них психология может опережать физиологию. Они могут быстрее адаптироваться к условиям. Даже когда дети приходят в 5 класс, девочки уже взрослые, самостоятельные, а мальчики еще горькие дети по большому счету. Я бы даже рекомендовала мальчиков отдавать в школу позже. К примеру, девочку можно с шести лет, а мальчика с семи.

В пять лет у ребенка не развита моторика. А от этого напрямую зависит развитие интеллекта. Чем лучше развита моторика, тем лучше развивается интеллект.

«30 человек в классе? К этому мы уже привыкли»

Педагог:

— Норма в гимназии — 20 человек в классе, в обычных школах — 25. Чтобы научить ребенка писать, ему нужно уделить внимание. Подойти, с каждым поводить в тетрадочке его рукой… Но большой трагедии по поводу увеличения количества учеников в классе я бы не делала. У нас и так хронический перебор учеников. Привыкли и научились с этим справляться…

Психолог:

— Маленькому ребенку нужно уделять много внимания. И если этого не происходит, он будет выпрашивать его капризами и слезами. В результате страдает и этот ребенок, и более взрослые ученики в классе, которые в силу своего возраста уже меньше тянут одеяло на себя.

«Факультативы по выходным — потерянный день»

Педагог:

— Факультативы по выходным - потерянный день. Надо встать, собраться, дойти, отсидеть на факультативе. Пока ребенок вернется домой - пройдет полдня. Нагрузка слишком большая, ребенок не отдохнет и не сможет нормально работать на протяжении следующей недели. Думаю, шестой день в школе пошел бы на пользу только детям в социально опасном положении. Если родители пьют, пусть лучше дети придут в субботу в школу. Но именно эти дети как раз не приходят в субботу - ни на факультативы, ни на спортландию.

Психолог:

— У ребенка должна быть возможность видеться с родителями. Выходные дни - возможность развить эмоциональную сферу ребенка. Это архиважно, - уверяет Татьяна Геннадьевна. - Ребенку необходимо быть с близкими людьми, которые будут его обнимать, жалеть, любить, хвалить и слушать. Если этого не происходит, ребенок пойдет с проблемами по жизни. Это может вылиться даже в проблему выбора второй половинки и на отношения в его будущей семьи.

Компетентно

Мы попросили ответить психолога на самые насущные родительские вопросы о первоклашках

— Во сколько лет ребенок готов пойти в школу?

— В полные 6 лет. Если речь идет об одаренных детях, но это бывает крайней редко, такого ребенка можно раньше отдавать в школу только после консультации со специалистом. К примеру, с психологом. При этом мальчиков в школу лучше отдавать позже, чем девочек.

— Если ребенок активный и любознательный, может, отдать его в школу пораньше? С его тягой к новой информации у него ведь явно получится?

— Активность не является показателем готовности ребенка к школе. Если родители собрались отвести ребенка к школу, и они к этой школе приписаны, советую опять же проконсультироваться со школьным психологом. Он поможет разобраться, готов активный ре6енок к школе или нет.

— Нужно ли заранее готовить ребенка к школе?

— В каждой школе есть занятия по подготовке будущих первоклашек. Ребенок привыкает к школьной обстановке, к тому, что есть авторитетный педагог… Его развивают в игровой форме. Это пойдет только на пользу. Но важно не переусердствовать. Если дома у ребенка нет желания получать дополнительную информацию, заставлять его зубрить азбуку не стоит. Иначе такая гиперподготовленность даст обратный эффект. Пропадет стремление к к получению знаний, а на уроках из-за того, что ребенок и так знает больше сверстников, он просто перестанет учиться.