Допинговая мафия в России 5 23.01.2017, 19:51

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Фото c cайта banitamaxx.pl

Телекомпания ARD выложила полную запись интервью российского бегуна Андрея Дмитриева немецкому журналисту Хайо Зеппельту.

Российский бегун Андрей Дмитриев рассказал в интервью немецкому журналисту, автору серии фильмов о приеме запрещенных препаратов в спорте Хайо Зеппельту о том, что в России действует «допинговая мафия». Полную запись беседы со спортсменом немецкая общественно-правовая телекомпания ARD выложила.

«Я называю их мафией… допинговой мафией. Они зарабатывают большие деньги благодаря нелегальным делам. Используют стероиды, чтобы их атлеты показывали более быстрые результаты и отправляют их потом на крупные коммерческие соревнования — в Европе и других местах», — рассказал Дмитриев. «С моей точки зрения, речь идет о хорошо организованной системе по нелегальному зарабатыванию денег», — утверждает он. По версии российского атлета, «если появляется что-то или кто-то, кто им не нравится, они (тренеры и лица, покрывающие систему — прим.) убирают его со своего пути незаконным способом».

Тренер Казарин продолжает работать

Говоря о специалистах, которые дают спортсменам запрещенные препараты, Дмитриев назвал тренера по легкой атлетике Владимира Казарина, который был фигурантом первого отчета комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) в 2015 году и был «отстранен от деятельности» из-за обвинений в участии в допинговом скандале. По версии российского бегуна, несмотря на принятые меры, Казарин продолжает работать.

Так, Дмитриев утверждает, что в начале ноября 2016 года видел его в лагере сборной России по легкой атлетике в Киргизии. На спортивном объекте с Казариным также находились Мария Фарносова (урожденная Савинова) — российская бегунья на средние дистанции, преимущественно на 800 метров, замешенная в допинговом скандале, и российская легкоатлетка Анастасия Баздырева, также обвиняемая в приеме запрещенных препаратов. «Обе они были в тренировочной одежде», — утверждает Дмитриев.

«Казарин — не самая крупная рыба»

При этом, говоря про Владимира Казарина, Дмитриев отметил, что тот — «безусловно, не самая крупная рыба». Информатор ARD назвал фамилии еще трех влиятельных лиц, которые, по его версии, предлагают спортсменам запрещенные медикаменты. Один из них — заслуженный тренер России по легкой атлетике Сергей Епишин, который якобы берет денежную компенсацию со своих подопечных, прежде чем соглашается готовить их. Чтобы попасть к нему в группу, нужно заплатить около 200 тысяч рублей, утверждает Дмитриев. «На эти деньги он покупает допинг и заботится о том, чтобы скрыть факт его употребления», — заверил Зеппельта собеседник журналиста.

Фамилии двух других тренеров на записи не слышны, вместо них раздается специальный звуковой сигнал. Авторы материала поясняют, что это сделано потому, что у WADA пока нет достаточных доказательств их вины. Что касается Епишина, то независимая комиссия WADA по расследованию обстоятельств употребления допинга в российском спорте в докладе от 2015 года представила ряд фактов, серьезно отяготивших его репутацию, уточняется в пояснении к сюжету.