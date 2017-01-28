Умер знаменитый английский актер Джон Хёрт 4 28.01.2017, 8:01

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Джон Хёрт

В Великобритании скончался в возрасте 77 лет всемирно известный английский актер Джон Хёрт.

О его смерти сообщило РИА Новости со ссылкой на The Hollywood Reporter.

В июне 2015 года у Хёрта был диагностирован рак поджелудочной железы. В октябре того же года было объявлено, что актер смог победить болезнь. О причине его смерти не сообщается.

Среди прочего, Джон Хёрт известен по серии фильмов о Гарри Поттере, где он исполнил роль владельца магазина волшебных палочек мистера Олливандера. Он также сыграл в фильмах "Полуночный экспресс", "1984", "Чужой", "V — значит вендетта", "Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа" и многих других. Всего на его счету — более 200 ролей в кино и на телевидении. В 2014 году он был удостоен звания рыцаря.

Джон Хёрт — лауреат премии "Золотой глобус" и четырехкратный лауреат премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.