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Беларусь подарит Сербии восемь МиГ-29 и «Буки»

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  • 28.01.2017, 8:49
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Министр обороны Сербии Зоран Джорджевич утверждает, что поставка состоится в 2018 году.

Глава сербского оборонного ведомства Зоран Джорджевич заявил, что на вооружение армии страны в следующем году поступят восемь истребителей МиГ-29 и два дивизиона зенитно-ракетного комплекса «Бук», которые безвозмездно предоставит Беларусь.

Поставка запланирована на 2018 год, по ее условиям Сербия оплатит ремонт и модернизацию получаемой военной техники, пишет сербская газета «Политика».

Кроме того, по словам Джорджевича, Белград намерен обсудить с Минском возможность приобретения систем С-300 в версиях С-300В и С-300П, которыми также располагает Беларусь. Их поставка сербской армии «зависит от дальнейшего детального анализа и договоренностей», пояснил министр.

Как отмечают «Известия», Джорджевич обозначил и интерес возглавляемого им ведомства к грузовикам белорусского производства и строительной технике. Он утверждает, что между двумя странами существует «большое пространство для сотрудничества» — в частности, в сфере ремонта и модернизации военной техники российского производства.

Глава Минобороны Сербии уточнил, что в мае планируется создать сербско-белорусскую комиссию или иной орган для координации сотрудничества в оборонной сфере. Эта комиссия будет обсуждать и вопрос о стоимости ремонта и модернизации поставляемых Беларусью истребителей и ЗРК.

По всей видимости, эта договоренность стала результатом визита делегации сербского правительства во главе с премьер-министром страны Александром Вучичем в Минск 26–27 января. Стороны, помимо прочего, подписали межправительственное соглашение о военно-техническом сотрудничестве.

В Минске Вучич дал интервью местным СМИ, заявив, что Сербия и Беларусь ведут переговоры о «потенциальной покупке на самых выгодных условиях истребителей и средств ПВО».

Военную технику — истребители МиГ-29, комплексы «Бук», танки и другую бронетехнику — собирается поставлять Сербии и Россия, с которой соответствующая договоренность была достигнута в минувшем году.


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