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На проспекте Машерова BMW столкнулся с маршрутным такси

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  • 29.01.2017, 16:18
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В результате ДТП пострадало четыре человека.

Вчера около 19:50 на перекрестке проспекта Машерова и улицы Богдановича произошла авария: легковая машина столкнулась с маршрутным такси. Как сообщили в ГАИ, в результате ДТП пострадало четыре человека.

— Легковой автомобиль сильно залетел под бок маршрутке, сообщает onliner.by.

— Маршрутное такси двигалось по проспекту Машерова в направлении улицы Кропоткина. BMW также направлялся в сторону Кропоткина по первой полосе. Авария случилась при повороте маршрутного такси на улицу Богдановича. В результате пострадало четыре человека: двое пассажиров такси и два человека из BMW. Они были доставлены в медицинские учреждения для осмотра, — рассказала старший инспектор ГАИ Центрального района Анастасия Редько.

Сейчас по данному ДТП проводится разбирательство. У водителя BMW был установлен видеорегистратор.


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