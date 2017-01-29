Жители Слонима массово выступают против налога на «тунеядство» 6 29.01.2017, 18:58

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Слонимчане активно подписываются за отмену нашумевшего декрета.

Члены общественной инициативы «Слонимское объединение демократических сил» провели «круглый» стол, связанный с декретом №3 «О предупреждении социального иждивенчества», более известного, как «налог на тунеядство», передает «Радыё Рацыя».

Перед собравшимися выступил член профсоюза радиоэлектронной промышленности Михаил Сошко, который активно собирает подписи против этого декрета.

По словам Михаила Сошки, сбор подписей идет всего несколько дней, но уже собрано около 500 подписей.

«Многим людям приходится объяснять, что это за декрет № 3 и раздавать специальную литературу. Наиболее активно подписываются люди в выходные дни, посещающие слонимские рынки. В ближайшие дни к сбору подписей будут присоединены и другие члены профсоюза радиоэлектронной промышленности», - сказал Михаил Сошко.

Волонтеров по сбору подписей против декрета № 3 в Слониме прибавилось и все вместе они уже в первые дни февраля планируют собрать более 1000 подписей.