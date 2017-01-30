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В Бобруйске «депутат» запаниковал из-за тысячи подписей против декрета о «тунеядстве»

  • 30.01.2017, 7:35
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После встречи с активистами «депутат» вызвал на них милицию.

В Бобруйске на десятый день сбора подписей за отмену декрета «о тунеядстве» была задержана активистка профсоюза РЭП Галина Смирнова. Случилось это после встречи с «депутатом» Виталием Власевичем.

Инцидент произошел после того, как женщина встретилась с «депутатом» и попросила его подписать обращение с требованием отменить декрет. «Народный избранник» отказался, а через несколько часов милиция задержала активистку и конфисковала подписи.

Галина Смирнова сообщила praca-by.info, что на прием к «депутату» Виталию Власевичу она вместе со своим коллегой Олегом Желновым пришла в субботу утром, 28 января, предварительно записавшись на прием.

«Мы рассказали ему, что проблема затронула очень многие семьи, большинство людей совершенно несправедливо попали в разряд так называемых «тунеядцев». В малых городах работы нет, работодатели не хотят брать на работу мам с маленькими детьми, очень многие люди не могут найти работу или не могут работать по состоянию здоровья. Мы сказали ему, что он обязан прислушаться и реагировать, раз его избрали на этот пост. Он должен защищать интересы людей и отрабатывать те деньги, которые неплохо на этом посту зарабатывает. Мы просили его поставить подпись под требованием, которое подписали уже сотни бобруйчан, в том числе его избирателей, а также предлагали встретиться с людьми и обсудить проблему. Однако Виталий Власевич отказался, заявив, что на сегодняшний день в Беларуси не работает только тот, кто не хочет работать», - рассказала профсоюзная активистка.

По её словам, «депутат» подробно интересовался, в каких местах активисты собирают подписи. Галина Смирнова честно рассказала, что после встречи с ним пойдет на местный рынок, потому что там в выходной день будет много людей.

– После встречи мы не сразу отправились на рынок, но когда пришли туда, буквально через минуту к нам подошли милиционеры и попросили проехать в РОВД. Причем, несколько дней назад во время сбора подписей эти же милиционеры спокойно обсуждали с нами проблемный декрет, – сообщила активистка.

В РОВД Галину Смирнову обыскали, насильно изъяли портфель и конфисковали тысячу подписей.

– Мне пришлось долго ждать, пока они, наконец, смогли провести обыск, потому что люди, узнав, в чем дело, отказывались быть понятыми. Был составлен протокол о нарушении закона о массовых мероприятиях. Мне не дали на руки опись изъятых документов и не дали подписаться в протоколе. Поэтому я не знаю, что они там еще напишут. Это просто грабеж, просто подлый грабеж, – заключила Галина Смирнова.

Председатель профсоюза РЭП Геннадий Федынич заверил, что «власти испугались народного недовольства и решили использовать старый прием – репрессии». Однако профсоюзный лидер уверен, что на этот раз им не удастся запугать народ.

– Мы не оставим ни один случай беспредела. Если сегодня власти хотят таким образом сбить волну возмущения людей по поводу декрета о «тунеядцах», то они не угадали, – заявил лидер профсоюза РЭП.

Напомним, что 17 февраля в 18-00 на Октябрьской площади Минска начнется Марш рассерженных белорусов с требованием отмены декрета о «тунеядцах».


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