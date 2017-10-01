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Подведены итоги поисков Максима Мархалюка

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  • 1.10.2017, 8:35
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Фото: tut.by

Спасатели не теряют надежду найти мальчика живым.

Пропавшего в Беловежской пуще на территории Свислочского района 10-летнего Максима Мархалюка спасатели не нашли в субботу 30 сентября, сообщили в ПСО "ЦентрСпас".

Поиски ребенка в районе деревни Новый Двор, продолжаются уже около двух недель. В пуще работали многочисленные волонтеры со всей республики, которых собрал ПСО "Ангел", а также сотрудники милиции, спасатели МЧС и местные жители.

"На 22:00 субботы 30 сентября года Максим Мархалюк не найден. На месте работают сотрудники МЧС, МВД и координаторы ПСО "ЦентрСпас", – сказали в отряде.

Там также сообщили, что в течение дня поисковики осмотрели труднопроходимые и болотистые участки пущи.

"На сегодня поисковые работы закончены, завтра поиск будет продолжаться", – сказали в ПСО.

В пятницу 29 сентября ПСО "Ангел" объявил о том, что больше массовых выездов волонтеров в пущу не требуется – поиски ребенка будут вести только специально подготовленные люди.

Как ранее отметили поисковики, они не теряют надежду найти мальчика живым. По данным ПСО "Ангел" всего за время поисковой операции было проверено 200 тысяч гектаров лесного массива в Свислочском районе.


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