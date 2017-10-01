Референдум в Каталонии: В Барселоне полиция открыла стрельбу резиновыми пулями

Референдум в Каталонии: В Барселоне полиция открыла стрельбу резиновыми пулями11
- 1.10.2017, 12:58
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Голосование проходит на фоне стычек с Национальной гвардией Испании.
В Барселоне возле одного из избирательных участков референдума о независимости Каталонии полицейские начали стрелять резиновыми пулями. Об этом сообщают очевидцы в Twitter.
Также в сети появились фотографии пострадавших.
Напомним, что сегодня в Испании голосуют на референдуме о независимости Каталонии, который испанские власти признали незаконным. Голосование началось в 9:00 по местному времени на фоне стычек с полицией.
Spain occupation police in #Catalonia uses rubber-bullets. They're FORBIDDEN in our territory #HumanRights violationpic.twitter.com/JZ5Qgw1DlD— David d'Enterria *X (@denterd) 1 октября 2017 г.
Som gent de pau! Grita la gente pic.twitter.com/DzKw5sUB92— Clara Blanchar (@clarablanchar) 1 октября 2017 г.
В частности, сообщается о стычках с полицией вблизи бывшей правительственной здания Барселоны Concell de Cent. На видео, которое приводит издание, видно, как люди с поднятыми руками окружили небольшой отряд полиции. При этом отдельные граждане пытаются вступить в противостояние с силовиками.
Кроме того, в соцсетях размещают фотографии с большим количеством правоохранителей, которые прибыли на участок в Жироне, где должен голосовать лидер Каталонии Карлес Пуджемон.
Напомним, 30 сентября в результате стрельбы на избирательном участке в Каталонии пострадали четыре человека. Неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия на избирательном участке в школе города Мальнеу. Четыре человека получили ранения в грудь и шею. Пострадавшим не нужна госпитализация.
Сначала нападавший ранил три человека, а потом выстрелил в еще одного, который среагировал на шум. Трое раненых являются членами Комитета защиты референдума. Они подали жалобу в полицию Женералитата (правительство Каталонии).
Отмечается, что среди пострадавших есть члены комитета защиты референдума.