Референдум в Каталонии: В Барселоне полиция открыла стрельбу резиновыми пулями 11 1.10.2017, 12:58

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ФОТА: FACEBOOK.COM

Голосование проходит на фоне стычек с Национальной гвардией Испании.

В Барселоне возле одного из избирательных участков референдума о независимости Каталонии полицейские начали стрелять резиновыми пулями. Об этом сообщают очевидцы в Twitter.

Также в сети появились фотографии пострадавших.

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

Напомним, что сегодня в Испании голосуют на референдуме о независимости Каталонии, который испанские власти признали незаконным. Голосование началось в 9:00 по местному времени на фоне стычек с полицией.

Фото: facebook.com

Фото: facebook.com

В частности, сообщается о стычках с полицией вблизи бывшей правительственной здания Барселоны Concell de Cent. На видео, которое приводит издание, видно, как люди с поднятыми руками окружили небольшой отряд полиции. При этом отдельные граждане пытаются вступить в противостояние с силовиками.

Кроме того, в соцсетях размещают фотографии с большим количеством правоохранителей, которые прибыли на участок в Жироне, где должен голосовать лидер Каталонии Карлес Пуджемон.

Фото: facebook.com

Напомним, 30 сентября в результате стрельбы на избирательном участке в Каталонии пострадали четыре человека. Неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия на избирательном участке в школе города Мальнеу. Четыре человека получили ранения в грудь и шею. Пострадавшим не нужна госпитализация.

Фото: facebook.com

Сначала нападавший ранил три человека, а потом выстрелил в еще одного, который среагировал на шум. Трое раненых являются членами Комитета защиты референдума. Они подали жалобу в полицию Женералитата (правительство Каталонии).

Фото: facebook.com

Отмечается, что среди пострадавших есть члены комитета защиты референдума.