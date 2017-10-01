Полиция Испании закрыла в Каталонии 92 избирательных участка 1.10.2017, 21:27

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В суды поданы иски о бездействии полиции автономии.

Испанская федеральная полиция, по данным министерства внутренних дел страны, к 17.00 по местному времени закрыла в Каталонии 92 избирательных участка, работавших во время референдума о самоопределении автономии. Во время столкновений 1 октября были ранены 12 полицейских. Общее число пострадавших в столкновениях с полицией, по данным каталонских ведомств, превысило 460 человек. При этом другие каталонские источники сообщают всего о 92 раненых. Как минимум трое человек задержаны, передает «Немецкая волна».

При этом в суды Каталонии были поданы многочисленные жалобы на действия местных полицейских. Их обвиняют в неисполнении судебного решения о запрете на проведение референдума. Как утверждается, полицейские Каталонии - в отличие от федеральной полиции Испании - не препятствовали открытию избирательных участков на территории автономии.

Представитель каталонского правительства сообщил, что время, отведенное для голосования на референдуме, не будет продлено, хотя те, кто уже находится у участков, смогут проголосовать. По его мнению, к ночи количество проголосовавших достигнет миллиона. Когда будет произведен окончательный подсчет голосов, представитель правительства не смог ответить.