За что жители Слуцка сожгли суд вместе с судьей? 17 10.10.2017, 8:15

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Слуцк

иллюстрационное фото wikipedia

Воля к сопротивлению – в крови жителей города.

Слуцк – спокойный город, насчитывает чуть более 60 тысяч жителей. Но имеет и совсем неспокойные страницы истории, говорится в репортаже «Белсата».

«Зарево было видно. Большое зарево. Горел суд. На следующий день я пошел в школу. Это был 67-й год», – вспоминает житель Слуцка Михаил Красуцкий.

Так жители этого города выразили несогласие с приговором. Судья сгорела в горящем здании. Погиб милиционер. Произошла массовая драка с милицией и внутренними войсками.

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Хотя Геннадий Гапанович вместе с родственником избил рабочего, который позже скончался. Около трех тысяч человек добивались более строгой ответственности.

А бунтовщиков жестоко наказали. Двоих расстреляли. Почти 15 человек получили большие тюремные сроки.

«Люди взбунтовались. С того времени у нас в Слуцке своих местных к власти никого не допускали. Поверьте мне. Сделали выводы, что политически ненадежный город. И мы такие жители», – говорит собеседник «Белсату».

Воля к сопротивлению действительно в крови жителей города

Именно здесь произошло и Слуцкое восстание, когда защищали белорусскую независимость от советов в 1920 году. А в 67-ом боролись с несправедливостью советского суда.