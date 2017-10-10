закрыть
10 октября 2017, вторник, 11:17
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

За что жители Слуцка сожгли суд вместе с судьей?

17
  • 10.10.2017, 8:15
  • 11,061
Слуцк
иллюстрационное фото wikipedia

Воля к сопротивлению – в крови жителей города.

Слуцк – спокойный город, насчитывает чуть более 60 тысяч жителей. Но имеет и совсем неспокойные страницы истории, говорится в репортаже «Белсата».

«Зарево было видно. Большое зарево. Горел суд. На следующий день я пошел в школу. Это был 67-й год», – вспоминает житель Слуцка Михаил Красуцкий.

Так жители этого города выразили несогласие с приговором. Судья сгорела в горящем здании. Погиб милиционер. Произошла массовая драка с милицией и внутренними войсками.

Суд обвинил работника горисполкома в хулиганстве

Хотя Геннадий Гапанович вместе с родственником избил рабочего, который позже скончался. Около трех тысяч человек добивались более строгой ответственности.

А бунтовщиков жестоко наказали. Двоих расстреляли. Почти 15 человек получили большие тюремные сроки.

«Люди взбунтовались. С того времени у нас в Слуцке своих местных к власти никого не допускали. Поверьте мне. Сделали выводы, что политически ненадежный город. И мы такие жители», – говорит собеседник «Белсату».

Воля к сопротивлению действительно в крови жителей города

Именно здесь произошло и Слуцкое восстание, когда защищали белорусскую независимость от советов в 1920 году. А в 67-ом боролись с несправедливостью советского суда.


Мнение

Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель?
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель? Андрей Санников
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами Максим Винярский
Страна мадур
Страна мадур Ирина Халип
Россия исчезла с радаров
Россия исчезла с радаров Матвей Ганапольский


Интервью

Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям