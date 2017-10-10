Педагог из Слуцка: На машине лишний раз не езжу, экономлю бензин 3 10.10.2017, 16:59

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Случчанка Ольга работает социальным педагогом в колледже за $200.

Каждый день разбирает конфликты учащихся с родителями, сокурсниками, возлюбленными, проводит уличные профилактические акции. Она рассказала kurjer.info о плюсах и минусах своей работы и на что тратит зарплату.

Ольге 35 лет, она три года работает в одном из слуцких колледжей социальным педагогом. Профессию выбрала по совету мамы, которая сама мечтала быть педагогом и часто повторяла дочке: «Учителя сидят в тепле, добре и почёте».

Преподаватели в университете говорили, что социальный педагог — востребованная специальность, потому что в стране разрабатывался декрет о государственной защите детей в неблагополучных семьях. Этой защитой и будут заниматься социальные педагоги.

Из чего складывается рабочий день

После университета Ольга сидела в декретном отпуске, работала учителем в школе, продавцом и только потом — социальным педагогом.

В колледже она с восьми утра до пяти часов вечера, с перерывом на обед. Суббота и воскресенье — выходные дни. Ольга разбирает конфликты меду учениками, соседями по общежитию, разговаривает «по душам» с участниками драк, «прогульщиками», курильщиками, вникает в семейные конфликты, конфликты с социальными службами, милицией.

«Каждый день преподаватели сообщают мне, где проблемы, — рассказывает Ольга. — Направляют ко мне ребёнка, или я сама иду в группу, забираю и разговариваю с ним. Каждая ситуация индивидуальна: с одними беседуешь, с другими — смотришь фильм по профилактике вредных привычек, с кем-то встречаюсь несколько месяцев подряд, чтобы добиться результата.

Главным качеством социального педагога Ольга считает умение контактировать с людьми разного возраста и социального статуса.

Много бумажной работы

Ольга работает с документами и отчётами не меньше, чем с детьми. Все беседы за день описывает в специальном журнале. Кроме того, ведёт списки контроля учеников за пропуски, плохое поведение, курение на территории учебного заведения. Составляет индивидуальные планы работы с каждым нарушителем и ребёнком из неблагополучной семьи.

Также Ольга проводит акции к международным датам, два-три раза в месяц организует встречи учеников с врачами, милиционерами, сотрудниками ГАИ.

Что нравится в работе

Ольге нравится, что в колледже есть хорошие условия — отдельный кабинет, оргтехника. Для неё важно, что на работе она может ходить не в спецовке, как рабочие завода, а в модной одежде.

Привлекает смена видов деятельности: общение с людьми чередуется с работой за компьютером.

Приятно, когда виден результат: прекращаются пропуски занятий, кто-то бросил курить или перестал конфликтовать с товарищами, педагогами. Она ощущает удовлетворение, когда помогла кому-то, отговорила от плохого поступка.

Трудности и отношение начальства

«Трудно собрать молодёжь на мероприятие или в музей, — рассказывает Ольга. — Дети говорят, что устали, много задают, не хотят никуда идти. Если пообещать что-то очень интересное, то трое из десяти идут. В свободное время они сидят в соцсетях».

Начальство Ольгу ценит, потому что работа образовательного учреждения по декрету № 18 (государственная защита детей в неблагополучных семьях) на особом контроле и частые проверки. «Я всегда в курсе того, что происходит в колледже, от меня зависит покой и порядок в учебном заведении».

Заработок

Зарплата Ольги состоит из нескольких частей. Оклад — 160 рублей, эта сумма фиксированная. К окладу начисляется надбавка за сложность и напряжённость труда, за контракт, стаж работы, квалификационную категорию. Всё вместе составляет 290 рублей.

Ещё есть премии за мероприятия. Их в течение недели нужно провести как минимум пять: акции, встречи, выставки творческих работ и другое. Два раза в неделю после работы Ольга ведёт факультатив «Культура общения». За месяц в общей сложности она получает 400 рублей.

Расходы

В семье Ольги двое детей: 12 и 6 лет. Доход семьи складывается из заработной платы её и мужа.

Из своей зарплаты Ольга 100 рублей отдаёт за коммунальные услуги, 50 рублей — оплата детского сада. На спортивные секции, в которые ходят дети, уходит 70 рублей. Оставшиеся 180 рублей тратит на продукты.

Основной доход в семье — зарплата мужа. На эти деньги покупается одежда, выплачивается кредит на квартиру, оплачивается содержание машины и развлечения для семьи.

Приходится экономить

Ольга контролирует расходы, особенно за телефонные разговоры по работе, поскольку звонит детям, преподавателям и родителям.

«К выбору одежды, обуви, отношусь ответственно: долго хожу по магазинам, прицениваюсь, ищу скидки, акции, потом покупаю. На машине лишний раз не езжу, экономлю бензин. Косметикой пользуюсь белорусской, её цена ниже».

Ольга с семьёй живёт в частном доме и мечтает сделать хороший ремонт, но это требует больших вложений. Пока получается каждый год ремонтировать по чуть-чуть, используя отпускные деньги.