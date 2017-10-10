Глава Каталонии объявил о независимости

Глава Каталонии объявил о независимости7
- 10.10.2017, 20:51
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Карлес Пучдемон объявил о независимости Каталонии по результатам референдума 1 октября.
Лидер Каталонии Карлес Пучдемон объявил о независимости по результатам референдума 1 октября. На нём более 90 процентов проголосовавших выступили за отделение от Испании, передает «Радио Свобода».
Выступая в каталонском парламенте, Пучдемон заявил, что теперь правительство должно принять соответствующее заявление.
Ранее Пучдемон отложил на час свою речь в парламенте и провел консультации с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.
Мадрид объявил референдум незаконным.
Такую же позицию заняла Европейская Комиссия.
Ранее против одностороннего объявления независимости Каталонией и в поддержку единства Испании выступили Франция и Германия.