Как «сдадут» Путина 3 Альфред Кох

11.10.2017, 17:29

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Альфред Кох

Закономерный итог кадровой политики Кремля.

Кадровая чистка губернаторского (и не только губернаторского) корпуса наталкивает меня на вот какие мысли.

Я более-менее понимаю, кто эти люди, что пришли теперь в губернаторские и министерские кресла. Более того: многих из них я помню еще начинающими чиновниками. Это такие Киндер-сюрпризы. Все они (публика это уже заметила) - на одно лицо. И юноши-министры, и губернаторы, прыгающие в пропасть, и силовики-полковники с комнатами, до отказа забитыми долларами.

Они шибко толковые, на ходу подметки рвут, очень бизнесовые и абсолютно, дистиллировано сосредоточены на себе, своем личном успехе и им плевать на всех и вся. При этом они бодро докладывают, четко артикулируют и едят начальство глазами.

Сегодня ты хозяин? Первая мысль: а как бы на твое место? Нет? Тогда я тебе служу. Но только ты зашатался - на меня не рассчитывай. Я тебе не помощник. А? Что? Где моя благодарность? Ты меня поставил, а я тебя не защищаю? Ты что, с ума сошел? Как я тебя буду защищать, если это мне не выгодно? Я защищаю только себя и свою выгоду. Когда мне было выгодно - я был с тобой. А теперь - пардон. Тебе уже пора на свалку истории, а я еще, пожалуй, поживу.

Я и с Навальным уже проложился. Он уже шлет мне лучи поддержки за то, что я не стал его митинги разгонять. Ну, помнишь, ты еще так смешно орал в трубку, что так этого не оставишь и говорил, что мне это просто так с рук не сойдет?

Я еще потом дал интервью местной газете и говорил, что мне грозит опасность, но я не могу поступиться принципами... Ну, вот видишь: я уже как бы и оппозиционер немножко...

Это все закономерный итог путинской кадровой политики. Он искал квалифицированных и бессовестных циников. Они ему были нужны для того, чтобы вести страну тем курсом, которым он ее ведет. Согласитесь, что помогать ему в этом могут только абсолютно бессовестные люди. Типа той же Набиуллиной (смотри-ка: и тут - из поколения киндер-сюрпризов), у которой под носом разворовывают триллионы, а она называет это «санацией» и «оздоровлением банковского сектора».

Люди, которые любят Россию, или которым ее хотя бы жалко, работать на Путина не могут. Даже если бы они и оказались случайно в его кадровой обойме, они бы там долго не задержались: их бы выжили, схарчили, подставили, посадили.

Итак - он искал циников. Он выращивал циников. Он расставил их по высоким постам. И он их получил. И поэтому он будет предан ими. Потому, что в час «Ч» он будет окружен только ими.

В тот момент, когда ему будет больше всего нужна его помощь, он вдруг не сможет дозвониться до своего верного пехотинца - Кадырова.

Медведев станет прятать глаза и уедет с дикой головной болью домой: не поверите, Владимир Владимирович, просто валюсь с ног, дайте мне сутки чтобы я пришел в себя.

Молодые и бравые генералы Росгвардии потребуют письменного приказа «от Первого» стрелять по демонстрантам, а устным приказом - не удовлетворяться: не по уставу...

Ах, ты ж б...дь! Когда я тебя спасал от тюрьмы и ты, весь в соплях, на коленях ползал, что ты мне говорил? Жизнь отдам! А теперь про устав, гнида, вспомнил?

Ой, Владимир Владимирович, связь плохая, ничего не слышу! Ждем письменного приказа! Все готово. Как только поступит, сразу... Пи-пи-пи....

Очень хорошо. Очень правильные назначения. Молодые технократы. Это так правильно. Нужны профессиональные кадры, как иначе-то?

Альфред Кох, «Фейсбук»