Данкверт снова взялся за белорусские предприятия 7 11.10.2017, 21:00

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Сергей Данкверт

Россельхознадзор проверит производства томатов, яблок и грибов в Беларуси.

Россельхознадзор планирует в октябре проверить ряд белорусских предприятий, производящих томаты закрытого грунта, а также яблоки и шампиньоны. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

«Россельхознадзор планирует с 16 октября 2017 года инспектирование крупных предприятий по производству томатов закрытого грунта Республики Беларусь. Также в ходе предстоящего визита Россельхознадзор планирует проверить места производства и хранения яблок и грибов-шампиньонов, а также их поставок на территорию Российской Федерации», — сказано в пресс-релизе.

В частности, у Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору вызывают сомнения производственные показатели ряда предприятий, осуществляющих производство томатов закрытого грунта. Ведомство включило в список 14 производителей из всех областей Беларуси. Среди них значатся Минская овощная фабрика, Агрокомбинаты «Ждановичи» и «Мачулищи», «Минский парниково-тепличный комбинат», «Озерицкий Агро», «Тепличное хозяйство «ДОРОРС», ФХ «Ольшаны» и другие. Эти предприятия преимущественно государственной формы собственности.

Поэтому ведомство считает необходимым осуществить проверку поставок белорусских томатов по объемам их производства и экспорта в целях недопущения поставок продукции, запрещенной к ввозу в РФ.

Недавно Россия вновь заподозрила Беларусь в реэкспорте турецких помидоров. Москву настораживает тот факт, что Беларусь, которая производит много томатов, стала больше закупать помидоров у Турции.

Директор Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Республики Беларусь Александр Пискун пояснил, что «турецкий томат дешевле белорусского и пользуется спросом на рынке в республике». Что касается увеличения поставок белорусских томатов в Россию, то, как отметил чиновник, тепличные хозяйства республики выращивают помидоры практически круглый год и имеют условия для хранения продукции. Пискун выразил готовность в любое время принять специалистов Россельхознадзора с целью ознакомления с местами производства томатов.