Илон Маск вывел на орбиту телекоммуникационный спутник 3 12.10.2017, 8:29

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В среду, 11 октября, SpaceX успешно запустила ракету Falcon 9 с телекоммуникационным спутником SES-11/EchoStar 105.

Об этом сообщается в Twitter американской компании.

Ракете удалось вывести спутник на геостационарную орбиту.

"Успешное размещение EchoStar 105/SES-11 на геостационарной орбите подтверждается", – говорится в сообщении. Первую ступень Falcon 9 успешно посадили на плавучую платформу.

SpaceX – американская компания, основанная в 2002 году предпринимателем Илоном Маском с целью сократить расходы на полеты в космос и открыть путь к колонизации Марса. Компания разработала ракеты-носители Falcon 1 и Falcon 9, а также космический корабль Dragon.