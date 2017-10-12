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Горди Дуайер: В КХЛ никому нельзя давать фору

  • 12.10.2017, 10:08
Горди Дуайер

Главный тренер минского «Динамо» рассказал об игре с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Горди Дуайер прокомментировал домашнее поражение команды от "Салавата Юлаева" (2:4), пишет "Прессбол":

Все решили наши ошибки в первом периоде. С Уфой трудно сладить, если сходу пропускаешь трижды. В КХЛ вообще нельзя давать такую фору никому — это, наверняка, дорога к проигрышу.

Нам сегодня не хватало реализации и нацеленности на ворота. Действительно у нас имелось немало шансов реализовать большинство, но увы... И я тоже отмечу надежность Скривенса. Единственный позитив вечера — две наши шайбы в концовке матча. Хороший посыл перед следующими играми домашней серии.


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