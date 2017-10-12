Александр Невзоров: Холуйство в России непобедимо 1 12.10.2017, 10:10

1,726

Александр Невзоров

Российский публицист высказался по поводу дня рождения Владимира Путина.

В эфире «Эха Москвы» Александр Невзоров рассказал о недавнем дне рождении российского правителя Владимира Путина:

― Как ни странно, всех по части подарков перещеголял Пенелоп Берлускони, да? Он несколько лет собственноручно вышивал пододеяльник, который он вручил, вот этот Пенелоп Берлускони вручил Владимиру Владимировичу. Причем, от Берлускони этого никак нельзя было ожидать. Он, вроде бы, нормальный мужик, вроде, он шалил с моделями, вроде, он как раз постоянно оскандаливался…

― Так он моделей и посадил вышивать, ― предположила ведущая эфира Ольга Журавлёва.

― ...оскандаливался с какими-то бабами, и вдруг он берет и В.В. дарит постельное белье, ― продолжил Александр Невзоров. ― Подозреваю, В.В. был шокирован.

― Представляете эту картину? Путин под пододеяльником, на котором изображен он вместе с Берлускони, ― улыбнулся еще один ведущий Виталий Дымарский.

Затем последовал мощный монолог Невзорова на тему раболепия и лакейства:

― Выяснилось, что мы плохо знаем Российскую Федерацию. Мы не знали, что разведанные запасы холуйства в России так велики, так огромны. Ими, в принципе, можно было бы обеспечить примерно еще 500 президентов. Потенциал холуйства огромен и неисчерпаем.

И единственное, что наше холуйство – оно не очень конкурентоспособно, например, по сравнению с северокорейскими образцами. Но сейчас в Северную Корею срочно направилась делегация Государственной Думы, которая должна по обмену опытом приобрести некоторые важные навыки…

Публицист припомнил бесконечные песни о Путине, стихи, объяснения в любви и выкладывание из тел студентов поздравительных фигур:

― Холуйство на Руси непобедимо, оно всегда будет и для него всегда будет требоваться выход. Мы сейчас можем с определенной долей уверенности говорить, что команды холуйствовать в связи с днем рождения не было. Вот, оно целиком самородное, оно целиком зародившееся в недрах народных и как раз поднимающееся навстречу Кремлю, да? Вот тут как раз интересно не само холуйство, а интересна реакция Кремля на это холуйство.

― Но Кремль же может это прекратить. Но не пресекает. Значит, кому-то это нравится

― Ну, во-первых, ему совершенно глубоко фиолетово, что там происходит, ― ответил Невзоров. ― Мы только видим какое-то такое недоуменно брезгливое лицо Пескова, который не комментирует эти вещи, и вообще, все-таки, пытается от этого дистанцироваться. Это неплохо говорит о Кремле, но в очередной раз должно напугать нас тем, какие, действительно, бездны неисчерпанные, неосвоенные холуйства есть в народе, и как стремится это холуйство народ продемонстрировать…