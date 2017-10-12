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Клип Despacito набрал 4 миллиарда просмотров на YouTube

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  • 12.10.2017, 11:02
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Это абсолютный рекорд.

Клип на песню Despacito в исполнении Луиса Фонси и Дэдди Янки набрал 4 млрд просмотров на YouTube, что является рекордным показателем для сервиса.

Клип был загружен на YouTube 13 января 2017 года. Первый миллиард просмотров он набрал в апреле, второй – в июне, третий – в августе. В среднем клип смотрят 14,63 млн раз в день, а рекордный показатель был зафиксирован 5 августа – 25,79 млн просмотров, пишет newstes.ru.

В песне Despacito (по-русски – «Медленно») исполнитель обращается к неназванной женщине, которую в клипе играет Мисс Вселенная-2006 Сулейка Ривера.

Клип сняли на острове Пуэрто-Рико, который является родным для Луиса Фонси, Дэдди Янки и Сулейки Риверы.

Вторым в рейтинге самых популярных видео на YouTube остается клип на песню See You Again в исполнении Виз Халифы и Чарли Пута с 3,15 млрд просмотров (опубликован в 2015), на третьем месте – Gangnam Style южнокорейского певца Псая с 2,97 млрд (2012).


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