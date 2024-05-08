Минчанин расплатился пять раз в магазинах картой, найденной на рынке 3 8.05.2024, 18:24

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Что было дальше.

Минчанин пять раз расплатился в магазинах банковской картой, которую нашел на рынке. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении говорится, что во Фрунзенской РУВД Минска с заявлением о хищении денежных средств с банковской карты обратилась женщина. Она сообщила, что потеряла на рынке карточку, которая ей принадлежала. Через некоторое время она заметила списание денег.

Сотрудниками милиции был установлен и задержан 39-летний неработающий минчанин. Выяснилось, что он нашел потерянную банковскую карту, и успел пять раз расплатиться ей в продуктовых магазинах на сумму 100 рублей. Заведено уголовное дело.