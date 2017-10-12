Как жители новостройки в Барановичах брали власть в свои руки 12.10.2017, 12:09

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Белорусы перестают «ждать у моря погоды» и берут инициативу в свои руки.

Сегодня перед всей страной стоит проблема – навести порядок в системе ЖКХ. Но, как показывает опыт, даже в одном отдельно взятом доме, где домохозяйством управляют сами жильцы, нелегко добиться толку. Как стать полноправными хозяевами в своем доме, рассказывает cайт intex-press.by.

По пути смирения

Купив в декабре прошлого года квартиру в долевом доме, мы рассчитывали, что хотя бы здесь все будет в нашей власти и зависеть от нас. Но председателем в нашем доме стал человек, которого любезно предоставили в управлении капитального строительства. Председатель привела свою команду и приложила максимум усилий, чтобы все ее члены были приняты, причем на тех условиях, которые они сами выдвинули.

В итоге председателю назначили зарплату в 253 рубля без вычетов налогов (11 базовых величин), бухгалтеру, сантехникам и уборщице-дворнику – по 207 рублей (9 базовых), а электрику – 115 рублей (5 базовых). При этом их обязанности были весьма размыты, а зарплаты явно завышены, если сравнивать с тем, сколько получают в среднем по городу при полном рабочем дне.

Возмущение редких жильцов заглушалось или попросту игнорировалось. Поэтому несогласным оставалось занять выжидательную позицию и надеяться, что отличные зарплаты будут, как минимум, оправданы высоким качеством работы персонала.

Не тут-то было. Дворник-уборщица за первый месяц в лучшем случае пару раз бумажки возле дома подняла и очистила мусорницу. А вот дорожки от снега почистить или подмести их, когда снег растаял, похоже, в ее планы не входило. «Сколько вам лет?» – зашла с козырей дворник, когда я спросила, почему наш двор не подметается.

Женщина находила для себя тысячу оправданий: то дождь, который мешает песок с дорожек сметать, то ветер и строители, которые этот песок наносят. Еще она грамотно делала вид, что работает: соседи периодически видели, как она поднимает бумажки и чуть ли не на коленях моет пол на первом этаже. Но вот небольшая кучка песка у нас на лестничном пролете пролежала с марта… до конца июня! И все это время качество работы никак не отражалось на ее зарплате.

Бухгалтер в первых же жировках примерно трети квартирам нашего дома насчитала лишнего (и не рубль-два, а 15), благо заметила вовремя, пока не успели заплатить.

Электрик, к которому мы обратились за помощью в подключении электрооборудования (естественно, не безвозмездно), вообще что-то напутал с проводами в щитке, так что нам пришлось потом за его работу перед соседями извиняться, а его срочно на переделку вызывать. Через полгода мы узнали, что экзамен в «Энергонадзоре» он сдал только со второго раза (и сдача, и пересдача, к слову, были за наш счет, а это больше 100 рублей). И, видимо, дело не только в сложности экзамена, как заверяла нас председатель.

Но вот к работе председателя лично у нас претензий не было: несмотря на разногласия, свои обязанности она знала и выполняла. Нет у нас претензий и к сантехникам, к ним пока попросту не было нужды обращаться.

Конечно, кто-то может сказать, что это все мелочи. Но, извините, мы за «двушку» с одним зарегистрированным человеком, без света-газа-воды-отопления до недавнего времени платили почти 30 рублей в месяц, и примерно половина из этих денег – зарплаты персоналу.

Как все изменилось

Когда мы нанимали на работу персонал, контракты со всеми работниками заключались на год. И теоретически даже при плохой их работе мы должны целый год платить те зарплаты, на которые подписались. Но, когда наши соседи стали получать жировки, суммы в которых были значительно выше, чем в жировках их знакомых в таких же новостройках, ряды тех, кого «все устраивает», поредели.

И, когда летом наш дом собрался на очередное собрание с безобидной повесткой дня «покос травы», волна неудобных вопросов обрушилась на председателя и бухгалтера. Председатель явно не ожидала такого поворота, оправдывалась, раздражалась, пыталась переводить тему. Но жильцы были настойчивы, они хотели знать, кому и за что платят, хотели сами решать, как им жить и что делать.

В тот день никаких важных для дома решений мы не приняли. Но именно тогда началась настоящая революция в нашем товариществе собственников, в нас самих. Самое главное, чего мы смогли добиться после этого: снизить зарплаты персоналу задолго до истечения контрактов. Пусть ненамного – председатель, бухгалтер, электрик и уборщица-дворник потеряли в зарплате по одной базовой величине, сантехники – полторы. Но благодаря этому наша жировка похудела примерно на пять рублей. А до конца года жильцы дома сэкономят более 630 рублей. На эти деньги, если верить опубликованным тарифам, можно купить почти шесть тонн пескосмеси для посыпки тротуаров или всю зиму примерно дважды в неделю нанимать трактор для расчистки двора от снега!

Кроме того, мы уволили-таки уборщицу-дворника. И хотя даже некоторые наши соседи опасались, что на такую «низкую» зарплату мы никого не найдем, меньше чем за неделю появился человек, который и за меньшие деньги согласился работать. Сейчас наш двор и подъезд регулярно и действительно качественно убирают. Без нервов, скандалов и напоминаний.

А еще мы добились того, что все важные вопросы в нашем доме стали решаться путем письменного голосования, а не спорного подсчета поднятых рук. И того, что за все траты руководство товарищества стало подробно отчитываться, вывешивая информацию на стенде.

Пускай еще остались вопросы, на которые мы не получили ответы, и проблемы, которые еще предстоит решить. Главное, чего мы добились, – осознание того, что если мы хотим жить лучше и платить меньше, должны сами проявлять интерес и прилагать усилия, а не отсиживаться в стороне и ждать, пока это кто-то сделает за нас.