Слонимский активист РЭП: Люди очень злы на власть 3 13.10.2017, 11:53

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Михаил Сошко

Фото: «Радыё Свабода»

Только протестами и только вместе можно чего-то добиться.

Об этом заявил в комментарии пресс-службе Белорусского Национального Конгресса активист профсоюза РЭП из Слонима Михаил Сошко.

— Расскажите, пожалуйста, о социально-экономической ситуации в вашем регионе. Какие у людей зарплаты, какие возможности найти работу?

— Экономическая ситуация в Слониме достаточно сложная. Предприятия работают плохо. Например, 27 сентября остановило работу очередное предприятие в городе – Слонимский быткомбинат, который был объявлен банкротом. Все его работники были уволены. Поэтому ситуация с работой в Слониме очень сложная. В центре занятости совсем мало вакансий для трудоустройства. Я сам там стою. В основном это разовая черновая работа без каких-либо социальных гарантий.

— Ищут ли люди работу за границей – в Литве, Польше или России?

— Да, очень многие уезжают. Теперь уже Россия не является гарантом каких-либо заработков, поэтому много людей уезжает в соседнюю Польшу или в страны Балтии. Люди стараются любым способом попасть туда на работу. Там выше зарплаты, больше социальных гарантий. Цивилизованные государства обеспечивают большими гарантиями и возможностями, чем та же Россия или белорусский режим.

— А что говорят обычные люди про экономическое положение, зарплаты и пенсии?

— Люди очень обеспокоены и недовольны существующей ситуацией. Они злы на власть. Недавно собирал подписи от профсоюза РЭП за улучшение условий проживания в слонимских общежитиях, которые находятся в собственности райисполкома. И по моим наблюдениям люди очень агрессивно настроены по отношению к властям. Они платят за «коммуналку» и не знают, куда идут их деньги. Жители этих общежитий даже не могут помыть окна, потому что при открытии они разваливаются и вместе с рамой падают вниз. При этом о капитальном ремонте зданий даже речи не идет. И власти никак не реагируют на это. Поэтому без преувеличения можно сказать, что люди уже очень злы на власть.

— 21 октября в Минске пройдет Марш рассерженных белорусов 2.0. Поддерживаете ли вы его проведение?

— Конечно. Люди все больше понимают, что только вместе можно отстоять свои права. Белорусы разочаровались в судебной системе и не надеются, что в судах можно решить какую-либо проблему. Все больше людей понимает, что только протестами и только вместе можно чего-то добиться.