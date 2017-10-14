Как Румаса превратили в посмешище 9 14.10.2017, 9:35

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Сергей Румас

В белорусском футболе разразился скандал.

Скандал несёт в себе серьёзные репутационные риски для одного из наиболее профессиональных представителей белорусской номенклатуры Сергея Румаса.

Дело в том, что председатель правления «Банка развития» Сергей Румас, известный также по работе в статусе вице-премьера, по совместительству возглавляет Белорусскую федерацию футбола. На этом поприще опытный финансист особых лавров не снискал. Мало того, сейчас он может оказаться крайним в истории, которая грозит сильно отразиться на имидже всех причастных, пишет «Солидарность».

Что случилось

На протяжении последних 11 лет титул чемпиона Беларуси по футболу стабильно выигрывал борисовский БАТЭ. Более того, выигрывал с запасом. Уже к началу осени особых сомнений, кому достанутся золотые медали, как правило, не оставалось.

Но нынче сюжет национального первенства оказался куда более интригующим. До конца чемпионата всего 6 туров, а лидирует солигорский «Шахтёр». БАТЭ, впрочем, находился на расстоянии вытянутой руки. До вечера четверга.

12 октября состоялось заседание дисциплинарного комитета Белорусской федерации футбола. Предметом рассмотрения стал матч между БАТЭ и «Слуцком», состоявшийся 23 сентября и завершившийся победой многократных чемпионов Беларуси со счетом 6:0.

По итогам заседания борисовскому клубу вместо крупной победы засчитано техническое поражение. И это решение дисциплинарного комитета с высокой долей вероятности окажет решающее влияние на судьбу чемпионского титула.

В чем проблема

В запасном вратаре БАТЭ Сергее Веремко. Он был дисквалифицирован на месяц за удаление в матче с «Минском» и оштрафован. Срок наказания истёк, но…

Фото: Вадим Замировский/TUT.BY

Кто-то из офиса БФФ слил конкурентам борисовчан информацию, что Веремко якобы не вовремя оплатил штраф. А в этом случае дисквалификация автоматически продлевается.

Минское «Динамо» и «Слуцк» накатали по этому поводу «телегу» в федерацию. В свою очередь, Веремко представил платежное поручение об оплате штрафа, датированное 22 сентября,.

Но, как выяснилось впоследствии, платеж не прошел из-за того, что в «приговоре», направленном Веремко, были указаны неверные банковские реквизиты. Деньги на счет федерации поступили только 27 сентября из-за её собственной ошибки. Это подтвердил и банк.

Казалось бы, «косяк» БФФ очевиден и документально зафиксирован. Её представители заявили об отсутствии претензий к Веремко и борисовскому клубу. В частности, 30 сентября секретарь дисциплинарного комитета БФФ Алексей Нерушкин в беседе с корреспондентом «Прессбола» отметил, что голкипер БАТЭ оплатил штраф в необходимый срок, чтобы быть заявленным на матч против «Слуцка», и к рассмотрению этого вопроса ДК возвращаться не собирается.

Но дальше начинаются чудеса. Спустя две недели дисциплинарный комитет всё-таки возвращается к матчу БАТЭ – «Слуцк» и засчитывает борисовчанам техническое поражение. Мотивировка данного решения заслуживает цитирования:

«Исходя из вышеупомянутого базового принципа гражданских правоотношений, о том, что вина может рассматриваться как психическое отношение правонарушителя к его неправомерному поведению (!!! – прим. «Салідарнасці») и наступившему результату, отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.

Учитывая изложенные обстоятельства, руководствуясь, ч.3 ст.20 ДК, Комитет пришел к выводу, что ни Веремко С.Н., ни ФК БАТЭ не представили Комитету никаких убедительных доказательств своего надлежащего поведения направленного на своевременную уплату штрафа, а также какую степень оправданной заботливости и осмотрительности они проявили при оплате штрафа и внесении в протокол матча ФК БАТЭ — ФК «Слуцк» лица, не имевшего на руках надлежащего подтверждения о сроке совершения банком платежа (перечислении штрафа) в АБФФ в установленный 30-дневный срок».

При этом ДК полностью игнорирует тот факт, что это именно БФФ допустила ошибку в банковских реквизитах, из-за которой сыр-бор, собственно, и разгорелся. За соринку в глазу Веремко (голкипер мог оплатить штраф и пораньше, не в самый последний момент) заехали бревном по голове клубу. Наказание оказалось совершенно неадекватным степени вины.

Всегда ли федерация футбола проявляла такую принципиальность?

Позиция ряда заинтересованных лиц выглядит так: закон есть закон, и раз БАТЭ включил в заявку дисквалифицированного игрока, то должен быть наказан техническим поражением. Без вариантов.

Однако, если бы БФФ всегда столь строго следовала букве закона, часть команд вообще не была бы допущена к чемпионату из-за несоблюдения условий лицензирования. Федерация же многократно шла на поблажки клубам, в том числе в вопросах сроков соблюдения ими своих обязательств.

Более того, есть гораздо более скандальные прецеденты, чем вышеупомянутый. Веремко, который провел всю игру на скамейке запасных, никак не повлиял на исход матча БАТЭ – «Слуцк». А ведь была совсем иная история, о которой напомнил главный редактор «Прессбола» Сергей Кайко:

«30 августа 2009 года, Жодино, матч «Торпедо» с «Шахтером». На 68-й минуте в составе гостей произошла замена — под своим 26-м номером на поле вышел Дмитрий Платонов. Правда, в составе горняков футболиста с такими именем-фамилией... не было! А был другой Платонов — Павел, брат-близнец. Обознался заполнявший протокол солигорский администратор Александр Новик — перепутал две капли воды.

«Шахтер» тогда выиграл 2:1, вырвав победу на 85-й минуте. Аккурат благодаря голевой передаче «Лжедмитрия». В прессе тогда шутили на мотив «Матч выиграл Сыроежкин», а проигравшие жодинцы накатали в БФФ протест. Все-таки против них играл не тот Платонов, какой был заявлен на матч. По паспортным данным совсем другой, хотя и похожий.

Дисциплинарный комитет дело рассмотрел — и постановил (цитируется по «ПБ» от 3.09.2009): «Считать ошибку Новика формальной, не связанной с ходом футбольного процесса и не повлиявшей на результат...» Была там еще основополагающая отсылка к фиксированному номеру 26 — мол, на замену вышел тот, «кого знали все участники матча». «Шахтеру» влепили штраф — и дело закрыли. Хотя насчет «правомерного участия», согласитесь, можно поспорить».

Почему с БАТЭ обошлись иначе

Приведу лишь несколько фактов, из которых выводы читатели могут сделать сами.

Заседание дисциплинарного комитета состоялось спустя полмесяца после того, как разразился скандал. Кого ждали? Явно не председателя ДК Андрея Авдеева, который отсутствовал на «сходке», состоявшейся в четверг.

Зато в Минске появился заместитель председателя БФФ Сергей Сафарьян, известный также как «серый кардинал» федерации.

Сергей Сафарьян

Фото: Прессбол

Также есть сведения, что отношения между Сергеем Сафарьяном и руководителем ФК БАТЭ Анатолием Капским, мягко говоря, далеки от приязненных.

Решение засчитать БАТЭ техническое поражение оформлялось «тройкой»: на заседании дисциплинарного комитета присутствовали Алексей Нерушкин (тот самый, который публично подтвердил правомерность заявки Сергея Веремко на матч со «Слуцком»), Виктор Гончар и Юрий Толкачев. По крайней мере, один из них известен как фанат столичного «Динамо» — прямого конкурента БАТЭ.

Юрий Толкачев. Судя по гардеробу – в бытность работником ФК «Динамо-Минск»

«Это он, по нашим сведениям, как член дисциплинарного комитета был исполнителем (готовил текст) того самого уведомления в адрес БАТЭ, в которое вкралась (пусть будет этот глагол) ошибка в указании банковских реквизитов федерации, – пишет Сергей Новиков в «Прессболе». – После обнаружения ошибки в уведомлении о штрафе, ставшей стартовым звеном в цепочке фатальных недоразумений при его оплате, виновный в этой ошибке становился лицом заинтересованным. Его как минимум должны были отстранить от расследования дела органами федерации, а как максимум — подвергнуть обстоятельному дознанию наряду с провинившимся футболистом. Такого не случилось… Вместо этого Толкачев не просто поучаствовал в четверговом заседании ДК».

Есть и еще весьма любопытная информация, которую «Салідарнасць» в настоящее время проверяет, и в случае, если сведения подтвердятся, они будут опубликованы позже.

Кто выиграл и кто проиграл

Главными бенефициарами решения дисциплинарного комитета оказались солигорский «Шахтер» и минское «Динамо», ведущие борьбу с БАТЭ за чемпионский титул. Ну и, конечно, «Слуцк», который, напомню, был закатан в газон «Борисов-Арены», но вдруг вместо дырки от бублика получил три очка.

Проиграли, естественно, борисовчане. А также Сергей Румас. Никто не вспомнит имена членов дисциплинарного комитета, принявших скандальное решение. Но, когда (если) оно определит судьбу золотых медалей национального чемпионата, у многих в памяти останется, что это случилось в ту пору, когда федерацией руководил Румас. И неважно, кто на самом деле стоял за абсурдной мотивировкой – в посмешище может превратиться банкир, который в подшефном футбольном хозяйстве слишком многое отдал на откуп «кудесникам»…

«Вопросы нужно решать не в кабинетах чиновников, а на футбольных полях, – заявил по этому поводу «Трибуне» Анатолий Байдачный, кстати, в своё время игравший за минское «Динамо». –Такие решения, когда пытаются добиться того, чтобы БАТЭ не стал чемпионом и не играл на топ-уровне, еще раз говорят о том, что кто-то занимается уничтожением футбола. Вот и все. В своей тренерской практике я с такими решениями не сталкивался. Это какой-то беспредел».

Впрочем, точка в этой истории не поставлена. Разбирательство наверняка будет продолжено на другом уровне, и еще есть шанс определить чемпиона страны в честной борьбе, а не превращая 6:0 в 0:3. Подчиненные председателя БФФ перевернули ситуацию с ног на голову. Хватит ли у Румаса духу поставить всё (и всех) на свои места?