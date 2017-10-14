Хавбек «Немана» и сборной Беларуси Павел Савицкий женился 2 14.10.2017, 18:17

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Фото: football.by

Накануне известный белорусский футболист забил эффектный гол в маче с «Городеей».

Нападающий «Немана» и сборной Беларуси Павел Савицкий женился, сообщает «Прессбол».

Накануне Савицкий сделал себе подарок на свадьбу, забив эффектный гол в матче с «Городеей» (2:1).