Хавбек «Немана» и сборной Беларуси Павел Савицкий женился

Хавбек «Немана» и сборной Беларуси Павел Савицкий женился2
- 14.10.2017, 18:17
- 2,097
Накануне известный белорусский футболист забил эффектный гол в маче с «Городеей».
Нападающий «Немана» и сборной Беларуси Павел Савицкий женился, сообщает «Прессбол».
Накануне Савицкий сделал себе подарок на свадьбу, забив эффектный гол в матче с «Городеей» (2:1).
У нас тут Павел Савіцкі ажаніўся!— ФК Нёман Гродна (@fcneman) 14 октября 2017 г.
Віншуем Пашу і Олю з вяселлем! Жадаем велізарнага шчасця, вечнага кахання і перамог! ⚽️💛💚 #fcneman pic.twitter.com/QDetQgwRJi