Россия скоро включит печатный станок 1 14.10.2017, 20:38

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Cанкции поддерживают высокий уровень неопределенности в отношении российских активов.

Экс-министр финансов России Алексей Кудрин на форуме в Нью-Йорке заявил, что прямые иностранные инвестиции в российскую экономику сократились в семь раз – с 70 до 10 млрд долларов в год. Хороший пример для тех, кто привык говорить, что «санкции не работают», пишет обозреватель Павел Казарин для Крым.Реалии.

Потому что логика современной экономики в том, что большие деньги любят стабильность. А санкции поддерживают высокий уровень неопределенности в отношении российских активов. В этом смысле работают не только уже введенные санкции, но и угроза новых.

Даже сама Россия предпочитает хранить свои золотовалютные резервы не внутри страны, а в США. По состоянию на сегодня $100 млрд – а это четверть всех российских сбережений – инвестирована в гособлигации США. То, что Кремль – со всей своей риторикой про радиоактивный пепел – хранит деньги в американских ценных бумагах, лишь подтверждает аксиому: важны не слова, важна надежность. Американские гособлигации стабильны – как и американская экономика.

Финансами в России управляют профессионалы. Именно поэтому Москва не вкладывается в проекты внутри страны. Потому что вложить деньги в условный «крымский мост» или очередное Сколково означает, что этих средств очень скоро не станет. Что они растекутся по коррупционным ручейкам в частные руки, а государство вынуждено будет включить печатный станок со всеми вытекающими последствиями.

Именно по этой причине Россия всеми силами пытается отменить западные санкции.

Дело не только в «государственном имидже». И не в «имперском самолюбии». Дело в том, что сохранение санкций сохраняет за российской экономикой статус «нестабильной», а за любыми российскими активами – статус «неопределенных». Можно, конечно, что-то Москве продать – как это сделала с газовыми турбинами компания Siemens, – но это не имеет никакого отношения к долгосрочному вложению денег.

Экономические законы – циничны. Если бы Россия просто была страной, нарушающей права человека, это не снизило бы ее инвестиционной привлекательности. Эту привлекательность снижают не абстрактные правозащитные отчеты, а те самые санкции, о бессмысленности и бесполезности которых продолжает твердить Кремль.

И не случайно твердит. И не случайно ему же вторят многие европейские политики, которые любят ценники больше ценностей. Потому что именно санкции мешают зарабатывать самой России и зарабатывать другим – на России. Пока они сохраняются – международный капитал сокращает свое присутствие в стране. Пока они сохраняются – отток капитала будет превышать приток.

Стабильность и прогнозируемость – два простых рецепта привлекательности страны. А если страна аннексирует территории, в результате чего получает санкции и непонятные перспективы, то это ничего хорошего ей не сулит.

Как в старом учебнике по математике: по одной трубе в бассейн вливается 20 кубометров воды в час, по другой вытекает 40. Вопрос: как скоро бассейн окажется пустым?