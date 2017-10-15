Социальный эксперимент: Готовы ли белорусы приходить на помощь 9 15.10.2017, 15:02

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Интересный эксперимент предложили жителям Слуцка.

«Кур’ер» в конце сентября проводил эксперимент возле автозаправки на улице Ленина в Слуцке: по очереди девушка-водитель и парень-водитель делали вид, что их машины сломались и им самим не решить проблему.

«В засаде» с видеокамерами сидели два журналиста, они снимали проезжающих мимо «сломанной» машины водителей и тех, кто останавливался. За 60 минут эксперимента 12 водителей предложили свою помощь

В эксперименте принимали участие — водители Кирилл Веремейчик и Алина Барыкина, операторы — Алексей Скрынников и Ольга Глазунова. Кирилл и Алина по очереди молча, с растерянным видом стояли у машины с поднятым капотом. За 30 минут мимо каждого из них проехали около сотни машин Чтобы помочь девушке, остановилось 8 водителей, когда стоял Кирилл — 4 водителя готовы были прийти к нему на выручку.

Во время эксперимента останавливались только мужчины-водители. Водитель Volkswagen останавливался дважды: чтобы помочь и парню, и девушке. Другой — сначала помог, а потом вернулся, чтобы пригласить Алину в кино.

За готовность помогать на дороге незнакомому человеку все водители получили сувениры от «Кур’ера» — свежие номера газеты.